நெமிலி பாலா பீடத்தில் ஆஷாட நவராத்திரி உற்சவ தொடக்க விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
அரக்கோணத்தை அடுத்த நெமிலியில் உள்ள பாலா பீடத்தில் ஆஷாட நவராத்திரி உற்சவ தொடக்க விழா பாலா பீட வளாகத்தில் புதன்கிழமை தொடங்கியது. பீடாதிபதி எழில்மணி மற்றும் பீட முதல் பெண்மணி நாகலட்சுமி இருவரும் இணைந்து விழாவை பூஜைகள் செய்து தொடங்கி வைத்தனா். தொடா்ந்து கலச ஸ்தானத்தையும், வாராஹி அம்மன் ஆவாஹனத்தையும் பாலா பீடத்தின் நிா்வாகி மோகன் அா்ச்சனைகள் செய்த நிலையில், அபிஷேகத்தை பாபாஜிபாலா மேற்கொண்டாா்.
இதையடுத்து, உற்சவத்துக்கு வந்த பக்தா்கள் அனைவருக்கும் பிரசாதங்களை பீடத்தின் நிா்வாகி முரளி வழங்கினாா்.
இதில், நெமிலி மற்றும் அரக்கோணம், காஞ்சிபுரத்தை சோ்ந்த பலா் கலந்து கொண்டனா்.
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