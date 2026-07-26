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திருவண்ணாமலை

வழிப்பறி வழக்கு: 16 ஆண்டுகள் தலைமறைவாக இருந்தவா் கைது

செய்யாறு பகுதியில் 16 ஆண்டுகள் தலைமறைவாக இருந்து வந்த வழிப்பறி குற்றவாளியை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :27 ஜூலை 2026, 1:10 am IST

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திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செய்யாறு பகுதியில் 16 ஆண்டுகள் தலைமறைவாக இருந்து வந்த வழிப்பறி குற்றவாளியை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

திருப்பூா் மாவட்டம், பெருமாநல்லூா் கன்னிமாா் தோட்டம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் ராகவன் (62). இவா், செய்யாறு காவல் சரகப்பகுதியில் வழிப்பறி சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது தொடா்பாக போலீஸாா் கடந்த 2009-ஆம் ஆண்டு கைது செய்து செய்யாறு நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தினா்.

இந்த வழக்கு விசாரணை நடைபெற்ற நிலையில், 2011-ஆம் ஆண்டில் இருந்து ராகவன் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகாமல் தலைமறைவாகி இருந்தாராம். ராகவனை கைது செய்ய அப்போது செய்யாறு உதவி அமா்வு நீதிமன்றத்தில் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது. அந்த உத்தரவின் பேரில் செய்யாறு போலீஸாா் பல ஆண்டுகளாக தேடி வந்தனா். இந்நிலையில் செய்யாறு காவல் ஆய்வாளா் நரசிம்மஜோதி

தலைமையிலான போலீஸாா், செய்யாறு பேருந்து நிலையப் பகுதியில் சுற்றித்திரிந்த ராகவனை (62) சனிக்கிழமை கைது செய்தனா். இதைத் தொடா்ந்து, செய்யாறு கூடுதல் உதவி அமா்வு நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி விக்னேஷ்பிரபு முன்னிலையில் ராகவனை ஆஜா்படுத்தி வேலூா் மத்திய சிறையில் அடைத்தனா்.

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