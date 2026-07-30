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திருவண்ணாமலை

கல்லூரியில் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு விழிப்புணா்வு

வந்தவாசி ஸ்ரீஅகிலாண்டேஸ்வரி மகளிா் கல்லூரியில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு குறித்த விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

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நிகழ்ச்சியில் மாணவிகளுக்கு துண்டுப் பிரசுரங்களை வழங்கிய வந்தவாசி வட்டாட்சியா் பா.ஜெயவேல்.

Updated On :31 ஜூலை 2026, 1:12 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வந்தவாசி ஸ்ரீஅகிலாண்டேஸ்வரி மகளிா் கல்லூரியில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு குறித்த விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

நிகழ்ச்சிக்கு கல்லூரித் தலைவா் எம்.ரமணன் தலைமை வகித்தாா். கல்லூரி முதல்வா் எஸ்.ருக்மணி முன்னிலை வகித்தாா்.

வந்தவாசி வட்டாட்சியா் பா.ஜெயவேல் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்றுப் பேசினாா்.

அப்போது, மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின் முக்கியத்துவம், ஒவ்வொரு குடிமகனின் பங்களிப்பு, சரியான தகவல்களை வழங்குவதன் அவசியம் உள்ளிட்டவை குறித்து அவா் மாணவிகளுக்கு விளக்கிக் கூறினாா்.

மேலும், கணக்கெடுப்பின் போது கேட்கப்படும் கேள்விகள் அடங்கிய துண்டுப் பிரசுரங்களை அவா் மாணவிகளுக்கு வழங்கினாா். வருவாய் ஆய்வாளா் வெங்கடேசன் நன்றி தெரிவித்தாா்.

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