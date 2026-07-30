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திருவண்ணாமலை

தீபாவளி, ஏலச்சீட்டு நடத்தி ரூ.28 லட்சம் மோசடி: தம்பதி கைது

திருவண்ணாமலையில் தீபாவளி சீட்டு மற்றும் ஏலச்சீட்டு நடத்தி ரூ.28 லட்சம் மோசடி செய்ததாக தம்பதியை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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திருவண்ணாமலையில் தீபாவளி சீட்டு நடத்தி மோசடி செய்ததாக கைது செய்யப்பட்ட தம்பதி.

Updated On :31 ஜூலை 2026, 2:08 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருவண்ணாமலையில் தீபாவளி சீட்டு மற்றும் ஏலச்சீட்டு நடத்தி ரூ.28 லட்சம் மோசடி செய்ததாக தம்பதியை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

திருவண்ணாமலை வேங்கிக்கால் பகுதியைச் சோ்ந்த சக்திவேல்(45), இவரது மனைவி சத்யா.

இருவரும் கடந்த சில ஆண்டுகளாக தீபாவளி சீட்டு, மாதாந்திர ஏலச்சீட்டு நடத்தி வந்துள்ளனா்.

அப்பகுதியைச் சோ்ந்த பொதுமக்கள் இவா்களிடம் தீபாவளி சீட்டு மற்றும் ஏலச்சீட்டுக்கு பணம் செலுத்தியுள்ளனா்.

இந்த நிலையில், கடந்தாண்டு தீபாவளிக்கு தர வேண்டிய முதிா்வு தொகையை யாருக்கும் தரவில்லையாம். சீட்டு கட்டியவா்கள், தம்பதியிடம் சென்று கேட்டபோது, ‘6 மாதங்கள் அவகாசம் கொடுங்கள். அனைவருக்கும் கொடுத்து விடுகிறோம்’ என கூறினாா்களாம். ஆனால் 10 மாதங்கள் ஆகியும் இன்னும் பணத்தை தரவில்லையாம்.

அதேபோல, மாதாந்திர ஏலச்சீட்டு கட்டிய 75 பேருக்கும் முதிா்வுதொகை கொடுக்கவில்லையாம். பலமுறை கேட்டும் பணத்தை தராமல் காலம் கடத்தி வந்துள்ளனா்.

இதுகுறித்து மாவட்ட பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீஸில் புகாா் செய்தனா்.

போலீஸாா் நடத்திய விசாரணையில் தீபாவளி சீட்டு, மாதாந்திர ஏலச்சீட்டு நடத்தி ரூ.28 லட்சம் மோசடி செய்தது தெரிய வந்தது. இதுகுறித்து போலீஸாா் வழக்கு பதிவு செய்து சக்திவேல், சத்யா இருவரையும் கைது செய்தனா்.

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