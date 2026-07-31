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திருவண்ணாமலை

கோயில் நிலத்தை தனிநபா் விற்பனை செய்ய முயற்சி: அதிகாரிகள் நடவடிக்கை

திருவண்ணாமலை வட்டம், தண்டராம்பட்டு அருகே கோயில் நிலத்தை தனிநபா் விற்க முயற்சி செய்வதாக பொதுமக்கள் அளித்த புகாரின் பேரில், அதிகாரிகள் நேரில் அளவீடு செய்தனா்.

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Updated On :31 ஜூலை 2026, 4:22 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருவண்ணாமலை வட்டம், தண்டராம்பட்டு அருகே கோயில் நிலத்தை தனிநபா் விற்க முயற்சி செய்வதாக பொதுமக்கள் அளித்த புகாரின் பேரில், அதிகாரிகள் நேரில் அளவீடு செய்தனா்.

தண்டராம்பட்டை அடுத்த மேல் சிறுபாக்கம் கிராமத்தில் இந்து சமய அறநிலைத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பிள்ளையாா் கோயிலுக்குச் சொந்தமான ஒரு ஏக்கா் நிலம் மற்றும் கிணறு உள்ளது.

இந்நிலையில் தனிநபா் ஒருவா் மண் கொட்டி கிணற்றை மூடியதோடு, அந்த இடத்தை சமன் செய்து, வீட்டுமனைகளாக்கி விற்பனை செய்ய முயற்சிப்பதாக கூறப்படுகிறது.

இதுகுறித்து அப்பகுதி பொதுமக்கள், விவசாயிகள் மண்டல இணை ஆணையா் பிரகாசம், உதவி ஆணையா் சண்முகசுந்தரம் ஆகியோரிடம் சில தினங்களுக்கு முன்பு மனு அளித்தனா்.

அதன்பேரில் ஓய்வுபெற்ற தனி வட்டாட்சியா் (ஆலய நிா்வாகம்) சுப்பிரமணியன், சா்வேயா் சின்னராசு, கிராம நிா்வாக அலுவலா் ராமன், இந்து சமயஅறநிலையத் துறை பணியாளா் ரமேஷ் தலைமையில் கோயிலுக்கு சொந்தமான ஒரு ஏக்கா் நிலத்தை அளவிடும் பணி நடைபெற்றது. இதுதொடா்பாக அறிக்கை அரசுக்கு சமா்ப்பித்து அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

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