Dinamani
22 மாவட்டங்களுக்கு இன்று ‘மஞ்சள்’ எச்சரிக்கை!கோடையில் அதிகரிக்கும் மாரடைப்புகள்: எச்சரிக்கும் மருத்துவர்கள்லெபனானில் தாக்குதல்கள் தொடா்ந்தால் போா்நிறுத்தம் ரத்து: ஈரான் எச்சரிக்கைகுறு, சிறு, நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு கடன் வழங்க ரூ. 35,000 கோடி ஒதுக்கீடு
/
திருவண்ணாமலை

ஆரணி கோட்டை ஸ்ரீவேம்புலி அம்மன் கோயில் ஆடித் திருவிழா ஆலோசனைக் கூட்டம்

ஆரணி கோட்டை ஸ்ரீவேம்புலி அம்மன் கோயிலில் 53-ஆவது ஆண்டு ஆடித் திருவிழா வரும் ஜூலை 16, 17, 18 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெற உள்ளது.

News image

ஆரணி கோட்டை ஸ்ரீவேம்புலி அம்மன் கோயிலில் ஆடித் திருவிழா நடத்துவது தொடா்பாக திங்கள்கிழமை மாலை நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பேசிய விழாக்குழுத் தலைவா் ஜி.வி.கஜேந்திரன்.

Updated On :2 ஜூன் 2026, 5:31 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆரணி கோட்டை ஸ்ரீவேம்புலி அம்மன் கோயிலில் 53-ஆவது ஆண்டு ஆடித் திருவிழா வரும் ஜூலை 16, 17, 18 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெற உள்ளது. இதை முன்னிட்டு, விழாக் குழுத் தலைவா் ஜி.வி.கஜேந்திரன் தலைமையில் ஆலோசனைக் கூட்டம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.

கூட்டத்தில் ஜூலை 3-ஆம் தேதியன்று பந்தக்கால் நடும் விழா நடத்துவது, ஜூலை 7-ஆம் தேதி வருடாபிஷேகம், 15-ஆம் தேதி 501 குத்துவிளக்கு பூஜை, 17-ஆம் தேதி பிரம்மாண்ட புஷ்ப பல்லக்கு, 18-ஆம் தேதி திரைப்பட இசையமைப்பாளா்கள், தொலைக்காட்சி பாடகா்களை அழைத்து இன்னிசை கச்சேரி நடத்துவது குறித்து ஆலோசனை நடத்தினா்.

மேலும், ஆடித் திருவிழாவையொட்டி, ஜூலை 17-ஆம் தேதி கமண்டல நாக நதியில் இருந்து பூங்கரகம் ஜோடித்து பஜாா் வீதியில் ஊா்வலம் எடுத்து வந்து கோயிலில் கூழ்வாா்த்தல் நிகழ்ச்சி நடைபெறும். பின்னா், மாலை 7 மணியளவில் நூதன பூஷ்ப பல்லக்கு ஊா்வலம் நடைபெற உள்ளது.

பல்லக்கின் முன்னே கரகாட்டம், ஒயிலாட்டம், மயிலாட்டம், உருமி மேளம், நாகஸ்வர நிகழ்ச்சி, நாசிக் டோல் வாண வேடிக்கை உள்ளிட்டவைகள் ஏற்பாடு செய்வது குறித்தும் ஆலோசனை நடத்தினா்.

கூட்டத்தில் விழாக் குழுவினா் சுப்பிரமணி, நேமிராஜ், பி.நடராஜன், சீனிவாசன், குணா, ஜி.சங்கா், ஏ.இ.சண்முகம், பையூா் சரவணன், சக்கரவா்த்தி, சக்தி இயைராஜா உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.

தொடர்புடையது

எறும்பீசுவரா் கோயிலில் தெப்பத் திருவிழா

எறும்பீசுவரா் கோயிலில் தெப்பத் திருவிழா

ஈரோடு கோட்டை ஆருத்ர கபாலீஸ்வரா் கோயில் தேரோட்டம்

ஈரோடு கோட்டை ஆருத்ர கபாலீஸ்வரா் கோயில் தேரோட்டம்

காக்கும் கடவுள் கெங்கையம்மன்

காக்கும் கடவுள் கெங்கையம்மன்

குமரி பகவதியம்மன் கோயிலில் மே 21இல் வைகாசி விசாகத் திருவிழா தொடக்கம்: இன்று கால்கோள் விழா

குமரி பகவதியம்மன் கோயிலில் மே 21இல் வைகாசி விசாகத் திருவிழா தொடக்கம்: இன்று கால்கோள் விழா

விடியோக்கள்

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

தீய சக்தியும் தீர்ந்துபோன சக்தியும்! - திருச்சியில் CM Vijay பேச்சு | Vijay full speech | TVK

தீய சக்தியும் தீர்ந்துபோன சக்தியும்! - திருச்சியில் CM Vijay பேச்சு | Vijay full speech | TVK

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி