மக்கள் குறைதீா் கூட்டத்தில் பெறப்படும் மனுக்கள் மீது விரைவான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கு திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆட்சியா் வந்தனா காா்க் உத்தரவிட்டாா்.
திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் மக்கள் குறைதீா்வு நாள் கூட்டம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. கூட்டத்துக்கு மாவட்ட ஆட்சியா் வந்தனா காா்க் தலைமை வகித்தாா்.
கூட்டத்தில், மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து வந்திருந்த பொதுமக்கள் மற்றும் மாற்றுத் திறனாளிகள் கோரிக்கை மனுக்களை ஆட்சியரிடம் வழங்கினா். அதன்படி, கல்வி உதவித்தொகை, வங்கிக் கடனுதவி, முதியோா் உதவித்தொகை, வீட்டுமனைப் பட்டா, சாதி சான்றிதழ், வேலைவாய்ப்பு, விதவை உதவித்தொகை, மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான உதவித்தொகை மற்றும் உபகரணங்கள், சாலை வசதிகள், பிரதான் மந்திரியின் அனைவருக்கும் வீடு வழங்கும் திட்டம், வேளாண்மைத் துறை சாா்ந்த பயிா்க்கடன்கள் உள்பட பல்வேறு கோரிக்கைகள் அடங்கிய 660 மனுக்கள் பொதுமக்களிடமிருந்து பெறப்பட்டன.
கூட்டத்தில் பெறப்பட்ட கோரிக்கை மனுக்கள் மீது விரைந்து உரிய நடவடிக்கை மேற்கொண்டு தீா்வு காண அனைத்துத் துறை அலுவலா்களுக்கு ஆட்சியா் வந்தனா காா்க் அறிவுறுத்தினாா்.
மேலும், மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத் துறை சாா்பில் 2 மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு ரூ.22,890 மதிப்பீட்டில் மூன்று சக்கர சைக்கிள், ஒரு மாற்றுத் திறனாளிக்கு ரூ.3,285 மதிப்பீலான காதொலி கருவி ஆகியவற்றை மாவட்ட ஆட்சியா் வழங்கினாா்.
தொடா்ந்து, முன்னதாக நடைபெற்ற மக்கள் குறைத்தீா்வு நாள் கூட்டங்களில் பொதுமக்கள் அளித்த கோரிக்கை மனுக்களின் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்தும், நிலுவை மனுக்கள் குறித்தும் ஆய்வு நடைபெற்றது.
கூட்டத்தில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் இரா.இராம்பிரதீபன், மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமை இணை இயக்குநா்/ திட்ட இயக்குநா் ஆா்.மணி, உதவி ஆணையா் (கலால்) செந்தில்குமாா், மாவட்ட வழங்கல் அலுவலா் சதீஷ்குமாா், தனித்துணை ஆட்சியா் (சமூகப் பாதுகாப்பு) இளவரசன், திட்ட அலுவலா் (பழங்குடியினா் நலன்) கலைச்செல்வி, மாற்றுத் திறனாளிகள் நல அலுவலா் மாலதி மற்றும் துறை சாா்ந்த அரசு அலுவலா்கள் கலந்துகொண்டனா்.
ஆரணியில்...: ஆரணி கோட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் மக்கள் குறைதீா்வு நாள் கூட்டம் கோட்டாட்சியா் சீ.சிவா தலைமையில் நடைபெற்றது.
இதில், பட்டா தொடா்பான மனுக்கள், வாரிசு சான்றிதழ் உள்ளிட்ட 63 கோரிக்கை மனுக்களை பொதுமக்கள் அளித்தனா். இவற்றை பெற்றுக்கொண்ட கோட்டாட்சியா், அந்தந்த துறை அதிகாரிகளிடம் மனுக்களை கொடுத்து விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட்டாா்.
செய்யாறில்...: செய்யாறில் வருவாய்க் கோட்ட அளவிலான குறைதீா்வு நாள் கூட்டம் சாா் - ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் சாா் - ஆட்சியா் எல்.அம்பிகா ஜெயின் தலைமையில் நடைபெற்றது.
இதில், செய்யாறு, வந்தவாசி, சேத்பட், வெம்பாக்கம் ஆகிய வட்டங்களைச் சோ்ந்த பொதுமக்கள் சாா்பில், வீட்டுமனைப் பட்டா, ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுதல், பட்டா மாற்றம் உள்பட மொத்தம் 103 மனுக்கள் அளிக்கப்பட்டன. இவற்றை பெற்றுக்கொண்ட சாா் - ஆட்சியா், அந்தந்த துறை அதிகாரிகளிடம் மனுக்களை கொடுத்து விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட்டாா்.
ஆரணி கோட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் பொதுமக்களிடமிருந்து மனுக்களை பெற்ற கோட்டாட்சியா் சீ.சிவா.
செய்யாறு சாா் - ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் பொதுமக்களிடம் இருந்து கோரிக்கை மனுக்களை பெற்ற சாா் - ஆட்சியா் எல்.அம்பிகா ஜெயின்.