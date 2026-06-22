Dinamani
இன்று மீண்டும் கூடுகிறது சட்டப்பேரவை!5 மாவட்டங்களுக்கு இன்று பலத்த மழை எச்சரிக்கை!டிசம்பரில் இந்தியா - ஐரோப்பிய யூனியன் வா்த்தக ஒப்பந்தம் கையொப்பம்நீட் மறுதேர்வு: தமிழகத்தில் 1.20 லட்சம் போ் பங்கேற்பு!
/
திருவண்ணாமலை

கோயில் வழிபாட்டில் தேனீக்கள் கொட்டி 20 போ் பாதிப்பு

திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செங்கம் அருகே கோயில் வழிபாட்டின் போது, தேனீக்கள் கொட்டியதில் 20-க்கும் மேற்பட்டோா் பாதிக்கப்பட்டனா்.

News image

தேனீக்கள் - பிரதிப் படம்

Updated On :22 ஜூன் 2026, 6:18 am IST

Syndication

திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செங்கம் அருகே கோயில் வழிபாட்டின் போது, தேனீக்கள் கொட்டியதில் 20-க்கும் மேற்பட்டோா் பாதிக்கப்பட்டனா்.

செங்கத்தை அடுத்த அமா்நாதபுதூா் ஊராட்சிக்கு உள்பட்ட ஓடஞ்சமடை பகுதியைச் சோ்ந்த மக்கள் அங்கு தட்டான்குளம் பகுதியில் உள்ள முனீஸ்வரன் சுவாமிக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆடு, கோழிகளை பலியிட்டு, பொங்கல் வைத்து முப்பூசை செய்து வழிபட்டனா்.

பொங்கல் வைக்கும் போது எழுந்த புகையால், அங்குள்ள வேப்ப மரத்தில் இருந்த கூட்டில் இருந்து பறந்து வந்த தேனீக்கள் பொங்கல் வைத்துக் கொண்டிருந்த மற்றும் சுவாமி தரிசனம் செய்ய காத்திருந்தவா்களை கொட்டியது. இதில் 20-க்கும் மேற்பட்டோா் பாதிக்கப்பட்டனா். அவா்களுக்கு மயக்கம், நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டுள்ளது.

பாதிக்கப்பட்டவா்களை உடனடியாக மீட்டு 108 ஆம்புலன்சு மூலம் செங்கம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சோ்த்தனா். இவா்களில் 4 பேருக்கு மூச்சடைப்பு ஏற்பட்டதால், அவா்கள் தீவிர சிகிச்சைக்காக திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனா்.

தகவலறிந்த தொகுதி எம்எல்ஏ வேலு செங்கம் அரசு மருத்துவமனைக்குச் சென்று சிகிச்சை பெற்று வருபவா்களை பாா்வையிட்டு ஆறுதல் கூறினா். தொடா்ந்து, மருத்துவா்களிடம் தேனீ கொட்டி பாதிக்கப்பட்டவா்களுக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சை குறித்து கேட்டறிந்தாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

செல்வ காமாட்சியம்மன் கோயில் திருவிழாவில் பால் குட ஊா்வலம்

செல்வ காமாட்சியம்மன் கோயில் திருவிழாவில் பால் குட ஊா்வலம்

மூன்று சாலை விபத்துகளில் 4 போ் உயிரிழப்பு

மூன்று சாலை விபத்துகளில் 4 போ் உயிரிழப்பு

செங்கம் அருகே மினி வேன் கவிழ்ந்து விபத்து: 10 போ் காயம்

செங்கம் அருகே மினி வேன் கவிழ்ந்து விபத்து: 10 போ் காயம்

சுற்றுலா வேன்கள் அடுத்தடுத்து மோதி விபத்து: 25-க்கும் மேற்பட்டோா் காயம்

சுற்றுலா வேன்கள் அடுத்தடுத்து மோதி விபத்து: 25-க்கும் மேற்பட்டோா் காயம்

விடியோக்கள்

அது என்ன திட்டம் என்றே யாருக்கும் தெரியவில்லை! நான் முதல்வன் திட்டம் குறித்து அமைச்சர் Nirmal Kumar

அது என்ன திட்டம் என்றே யாருக்கும் தெரியவில்லை! நான் முதல்வன் திட்டம் குறித்து அமைச்சர் Nirmal Kumar

”தேர்தலுக்கு முன் ஆடினார் பாடினார்! இப்போது?”: நயினார் நாகேந்திரன்! | TVK | BJP

”தேர்தலுக்கு முன் ஆடினார் பாடினார்! இப்போது?”: நயினார் நாகேந்திரன்! | TVK | BJP

Balan: The boy Review | தாயைப் போல பிள்ளை! ஆனால்... | Chidambaram | Mollywood | Dinamani Talkies

Balan: The boy Review | தாயைப் போல பிள்ளை! ஆனால்... | Chidambaram | Mollywood | Dinamani Talkies

மறுமணம் ஒரு குற்றமா? மனதை உலுக்கும் 'நூறு சாமி'

மறுமணம் ஒரு குற்றமா? மனதை உலுக்கும் 'நூறு சாமி'