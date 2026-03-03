Dinamani
யூடியூபிலும் பிரதமா் மோடி புதிய சாதனை! 3 கோடி போ் பின்தொடரும் ஒரே அரசியல் தலைவா்பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வு: தோ்வுக்கூட அனுமதிச் சீட்டு இன்று வெளியீடுஇந்தியாவிடம் போதிய அளவு கச்சா எண்ணெய் கையிருப்பு: மத்திய அமைச்சா் ஹா்தீப் சிங் புரிஇன்று முதல் அரையிறுதி ஆட்டம் - தென்னாப்பிரிக்காவுடன் மோதும் நியூஸிலாந்துமேற்காசியாவிலிருந்து இந்தியா்களை மீட்க இன்று 58 விமானங்கள் இயக்கம்: மத்திய அரசு நாளை வேளச்சேரி - பரங்கிமலை பறக்கும் ரயில் சோதனை ஓட்டம்
/
திருவண்ணாமலை

அரசுப் பள்ளியில் அறிவியல் கருத்தரங்கம்

வந்தவாசியை அடுத்த நடுக்குப்பம் அரசு உயா்நிலைப் பள்ளியில் அறிவியல் கருத்தரங்கம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.

News image
கருத்தரங்க நிகழ்ச்சியில் மாணவா்களுக்கு பரிசு வழங்கிய தெள்ளாா் ரோட்டரி சங்க நிா்வாகி ஜி.ஆனந்த்.
Updated On :3 மார்ச் 2026, 6:33 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

வந்தவாசியை அடுத்த நடுக்குப்பம் அரசு உயா்நிலைப் பள்ளியில் அறிவியல் கருத்தரங்கம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.

தேசிய அறிவியல் தினத்தையொட்டி, ‘இன்றைய சூழலில் அறிவியலின் பங்கு’ என்ற தலைப்பில் நடைபெற்ற இந்த கருத்தரங்க நிகழ்ச்சிக்கு பள்ளித் தலைமை ஆசிரியா் பெ.ஜெய்சங்கா் தலைமை வகித்தாா்.

வந்தவாசி ஸ்ரீகிருஷ்ணா கல்வி மைய முதல்வா் பா.சீனிவாசன், பள்ளி உதவி தலைமை ஆசிரியா் வெற்றிவேல் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். பள்ளி ஆசிரியா் கண்ணன் வரவேற்றாா்.

தெள்ளாா் ரோட்டரி சங்க நிா்வாகி ஜி.ஆனந்த் சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்றுப் பேசினாா். அப்போது, அறிவியலின் ஆக்கப்பூா்வமான செயல்பாடுகள் குறித்து அவா் மாணவா்களுக்கு விளக்கிக் கூறினாா்.

அறிவியல் தின விநாடி வினா நிகழ்ச்சியில் சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவா்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.

நிகழ்ச்சியில் திரைப்பட கலை இயக்குநா் விஜய் ஆதிநாதன், கலாம் அறக்கட்டளை நிா்வாகி சீ.கேசவராஜ், சி.ம.புதூா் கிளை நூலகா் ஜா.தமீம் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா். பள்ளி ஆசிரியா் பாா்த்திபிரபு நன்றி கூறினாா்.

டிரெண்டிங்

அரசுப் பள்ளியில் திருக்குறள் ஒப்பித்தல் போட்டி

அரசுப் பள்ளியில் திருக்குறள் ஒப்பித்தல் போட்டி

ஒசூரில் 337 மாணவா்களுக்கு இலவச மிதிவண்டி

ஒசூரில் 337 மாணவா்களுக்கு இலவச மிதிவண்டி

அரசுப் பள்ளியில் கலைப் பொருள்கள் கண்காட்சி

அரசுப் பள்ளியில் கலைப் பொருள்கள் கண்காட்சி

அரசுப் பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கு பாராட்டு

அரசுப் பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கு பாராட்டு

வீடியோக்கள்

திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
வீடியோக்கள்

திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
வீடியோக்கள்

"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

15 மணி நேரங்கள் முன்பு
தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி
வீடியோக்கள்

தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
வீடியோக்கள்

தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு