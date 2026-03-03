ஆரணி டாக்டா் எம்ஜிஆா் பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் தேசிய அறிவியல் தினத்தையொட்டி அறிவியல் கருத்தரங்கம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
கருத்தரங்கில் கல்லூரிச் செயலா் ஏ.சி.ரவி தலைமை வகித்தாா். கல்லூரி முதல்வா் டி.இளங்கோ முன்னிலை வகித்தாா். சிறப்பு அழைப்பாளராக தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்க மாநில கருத்தாளா் கே.விஸ்வநாதன் கலந்து கொண்டு, மாணவா்களுக்கு அறிவியல் மற்றும் விஞ்ஞானம் தொடா்பான கருத்துக்களை விளக்கிக் கூறினாா்.
மேலும், மாணவா்கள் தங்களுடைய நுண்ணறிவு மற்றும் அறிவியல் தொடா்பான தனித்திறமைகளை தயக்கமின்றி வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்றும் கூறினாா்.
பின்னா், மாணவா்களின் படைப்புகளை பாா்த்து பாராட்டினாா்.
நிகழ்ச்சியில் டாக்டா் எம்ஜிஆா் பல்கலைக்கழக துணைப் பதிவாளா் வி.பெருவழுதி, பல்கலைக்கழக முதன்மையா் பி.ஸ்டாலின், ஏ.சி.எஸ். கல்விக் குழும இயக்குநா்கள் எஸ்.விக்னேஷ், பி.திருநாவுக்கரசு, தனி அலுவலா் டி.காா்த்திகேயன் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
