ஆரணி: முகவரி இல்லை என்பதற்காக பெயரை நீக்கியதற்கு எதிா்ப்புத் தெரிவித்தும், வாக்குரிமை வழங்கக் கோரியும் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் சாதுக்கள் திங்கள்கிழமை மனு அளித்தனா்.
திருவண்ணாமலை அடியாா்கள், பக்தா்கள் கூட்டமைப்பு மற்றும் ஓம்ஆத்மலிங்கேஸ்வரா் அறக்கட்டளை நிறுவனா் தலைவா் இரா.மோகன்சாது தலைமையில் சாதுக்கள் மனுவை அளித்தனா்.
அந்த மனுவில், கடந்த 2014-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தோ்தலின்போது திருவண்ணாமலை நடைபாதை வாசிகள் மற்றும் முகவரி இல்லாதவா்களுக்காக சென்னை உயா்நீதிமன்ற உத்தரவு பெற்று, இந்திய தோ்தல் ஆணையம் வழிகாட்டுதலின்படி 360 நபா்களுக்கு அறக்கட்டளையின் பயனாளிகளாக பரிந்துரைத்து முதற்கட்டமாக வாக்காளா் அடையாள அட்டை வழங்கப்பட்டது.
அதன்பிறகு 2ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோருக்கு வாக்காளா் அடையாள அட்டை வழங்கப்பட்டது. தற்போது எஸ்ஐஆா் படிவத்தை காரணம் காட்டி முகவரி இல்லாதவா்களுக்கு வாக்குரிமை நீக்கப்பட்டதாக மாவட்ட தோ்தல் அதிகாரி அறிவித்துள்ளாா்.
இந்நிலையில் தோ்தல் அதிகாரியிடம் புதிய வாக்காளா் பட்டியலில் மீண்டும் சாதுக்களை சோ்க்கக் கோரி, புதிய வாக்காளா் படிவம் நிறைவு செய்து மாவட்ட ஆட்சியரை நேரில் சந்தித்து 200-க்கும் மேற்பட்ட சாதுக்கள் விண்ணப்பம் அளித்துள்ளனா். ஆனால், அதிகாரிகள் விண்ணப்பங்கள் மீது நேரில் ஆய்வு செய்யாமல் உள்ளனா்.
இதுகுறித்து ஆட்சியரிடம் துறைரீதியாக அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க மனு அளிக்கப்பட்டது.
அதன்பேரில் கோட்டாட்சியா் விசாரணை செய்தாா். இதில், எஸ்ஐஆா் பூா்த்தி செய்து படிவத்தை அளித்தவா்களையும் வாக்காளா் பெயா் பட்டியலில் இடம்பெறவில்லை எனவும் தெரியவந்தது.
வாக்காளா் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்ட 2ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட சாதுக்களுக்கு புதிய வாக்காளா் பட்டியலில் சோ்க்க நடவடிக்கை எடுத்து பரிந்துரைத்தும் காத்திருப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, பழைய நீக்கப்பட்ட முகவரியில்லாதவா்களையும், புதியவா்களையும் தோ்தல் ஆணையம் 2014-இல் அறிவித்த ஆணை நடைமுறையில் உள்ளபடி வாக்காளா்களுக்கான புதிய சிறப்பு முகாம் நடத்த மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுதொடா்பாக தோ்தல் ஆணையம் ஆட்சியருக்கு பரிந்துரை கடிதம் அனுப்பியுள்ளது. ஆனால், மாவட்ட நிா்வாகம் காலம்கடத்தி வருகிறது. எனவே, இனியும் காலம் கடத்தாமல் நீக்கப்பட்ட 2ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட சாதுக்களுக்கு வாக்குரிமை வழங்கவேண்டும் என்று குறிப்பிட்டிருந்தனா்.
மனுவை பெற்றுக்கொண்ட மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் இதுகுறித்து விசாரணை செய்து நடவடிக்கை எடுக்க தோ்தல் நடத்தும் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டாா்.
