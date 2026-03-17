தோ்தல் நடத்தை விதிகள்: போளூா் தோ்தல் அலுவலா் ஆலோசனை

தோ்தல் நடத்தை விதிகளை கடைப்பிடிப்பது தொடா்பாக, போளூரில் தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் சதீஷ்குமாா் அனைத்துக் கட்சியினருடன் செவ்வாய்க்கிழமை ஆலோசனை மேற்கொண்டாா்.

போளூா் வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பேசிய தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் சதீஷ்குமாா்.
Updated On :17 மார்ச் 2026, 6:34 pm

தோ்தல் நடத்தை விதிகளை கடைப்பிடிப்பது தொடா்பாக, போளூரில் தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் சதீஷ்குமாா் அனைத்துக் கட்சியினருடன் செவ்வாய்க்கிழமை ஆலோசனை மேற்கொண்டாா்.

தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவை பொதுத்தோ்தல் ஏப்.23-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இந்நிலையில், போளூா் வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் அனைத்துக்கட்சி ஆலோசனைக்கூட்டம் நடைபெற்றது.

கூட்டத்தில் தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் சதீஷ்குமாா் கலந்துகொண்டு, மாா்ச் 30 முதல் ஏப்.6-ஆம் தேதி வரை முற்பகல் 11 மணி முதல் பிற்பகல் 3 மணிவரை வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் வேலைநாள்களில் வேட்புமனு வழங்கலாம்.

சுவிதா 2.0-வில் பிரசார வாகனம் மற்றும் கூட்டம் நடத்துவதற்கு அனுமதி கோரி விண்ணப்பிக்கலாம்.

ஒரே நேரத்தில் ஒரே பகுதியில் இரு கட்சிகளுக்கு கட்சிக்கூட்டம் நடத்த அனுமதிக்க இயலாது. வேட்புமனு வழங்க 5 போ் மட்டுமே அனுமதி, மனுவை சரிபாா்த்து வழங்கவேண்டும் மேலும் சந்தேகங்களை கேட்டு தெளிவு பெறலாம். அனுமதி பெற்றே சுவா் விளம்பரம் செய்யவேண்டும் என பல்வேறு ஆலோசனைகளை வழங்கினாா்.

கூட்டத்தில் உதவி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் மூா்த்தி, தோ்தல் வட்டாட்சியா்கள் தேவி (போளூா்), கோமதி (சேத்துப்பட்டு), மண்டல துணை வட்டாட்சியா் சிவலிங்கம் மற்றும் அதிமுக, திமுக, காங்கிரஸ், நாம் தமிழா் கட்சி என பல்வேறு அரசியல் கட்சியினா் கலந்து கொண்டனா்.

தோ்தல் நடத்தை விதிகள்: ஆரணி கோட்டாட்சியா் ஆலோசனை

தோ்தல் நோட்டீஸ், சுவரொட்டிகளில் அச்சிடுபவா் விவரம் இடம்பெறவேண்டும்: தோ்தல் அலுவலா் க.தா்ப்பகராஜ்

தோ்தல் நடத்தை விதிகள் அமல்: ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் குறைகேட்பு கூட்டம் நிறுத்தம்

போளூா் தொகுதியில் பதற்றமான வாக்குச்சாவடி ஆய்வு

Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |
தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK
Ravindran Duraisamy Interview | விஜய்க்கு ரஜினி ஸ்டைலில் பதிலடி | TVK Vijay | Rajini | Aadhav Arjuna
விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் டீசர்!
