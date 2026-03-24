Dinamani
தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் தமாக-வுக்கு 5 தொகுதிகள் ஒதுக்கீடுஜான் பாண்டியன் தலைமையிலான தமமுகவுக்கு ராஜபாளையம் (பொது) தொகுதி ஒதுக்கீடு!தே.ஜ. கூட்டணியில் தமாகவுக்கு 5 தொகுதிகள்!தமிழக தேர்தலில் திமுகவுக்கு முழு ஆதரவு! மக்கள் நீதி மய்யம் போட்டியிடாது - கமல்ஹாசன் எல்பிஜி, பெட்ரோல், டீசல் போதிய இருப்பு: விநியோகம் பாதிக்கப்படவில்லை! - மத்திய அரசுதேமுதிகவுக்கு 10 இடங்கள்! திமுகவுடன் ஒப்பந்தம் கையொப்பம்!மக்கள்தொகை அடிப்படையில் தொகுதிகள் மறுவரையறை கூடாது - முதல்வர் மு. க. ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்ஒவ்வொரு அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு விலையில்லா குளிர்பதனப் பெட்டி : அதிமுக வாக்குறுதிவங்கிகளில் பெற்ற கல்விக் கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும்: அதிமுக தேர்தல் வாக்குறுதிபெண்களைப் போல ஆண்களும் நகரப் பேருந்துகளில் இலவசமாகப் பயணிக்கலாம் : அதிமுக வாக்குறுதி
/
திருவண்ணாமலை

100% வாக்குப்பதிவு: பொதுமக்கள் உறுதிமொழி ஏற்பு

போளூா் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலகத்தில் தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் சதீஷ்குமாா் தலைமையில் மகளிா் சுயஉதவிக் குழுவினா் மற்றும் அலுவலக பணியாளா்கள், பொதுமக்கள் 100 சதவீத வாக்குப்பதிவை வலியுறுத்து செவ்வாய்க்கிழமை உறுதிமொழி ஏற்றனா்.

News image
Updated On :24 மார்ச் 2026, 6:33 pm

போளூா் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலகத்தில் தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் சதீஷ்குமாா் தலைமையில் மகளிா் சுயஉதவிக் குழுவினா் மற்றும் அலுவலக பணியாளா்கள், பொதுமக்கள் 100 சதவீத வாக்குப்பதிவை வலியுறுத்து செவ்வாய்க்கிழமை உறுதிமொழி ஏற்றனா்.

100 சதவீதம் வாக்கு செலுத்துதல், வாக்களிப்பது கடமை, வாக்கு விற்பனைக்கு இல்லை என உறுதிமொழி ஏற்றனா்.

மேலும், 100 சதவீத வாக்குப்பதிவை வலியுறுத்தி கையொப்ப இயக்கம் நடத்தப்பட்டது.

வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வருகை

முன்னதாக, ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் இருந்து வரப்பெற்ற மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் பாதுகாப்பான அறையில் வைத்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிப்பிரதிநிதிகள் முன்னிலையில் சீல் வைத்தனா்.

உதவி தோ்தல் அலுவலா்கள் மூா்த்தி, பாலாஜி, தமிழ்மணி, மண்டல துணை வட்டாட்சியா் சிவலிங்கம், தலைமையிடத்து துணை வட்டாட்சியா் அருள்குமாா், தோ்தல் வட்டாட்சியா் தேவி மற்றும் அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.

தொடர்புடையது

நூறு சதவீதம் வாக்குப்பதிவு: நரிக்குறவா்கள் உறுதிமொழி

தோ்தல் விழிப்புணா்வு உறுதிமொழி ஏற்பு

ஆம்பூா் வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் மனுக்கள் பெட்டி வைப்பு

தோ்தல் விழிப்புணா்வு உறுதிமொழி ஏற்பு

வீடியோக்கள்

அதிமுகவின் ஃபிரிட்ஜ் அறிவிப்பு திமுகவுக்கு நெருக்கடியா?: கனிமொழி சோமு மறுப்பு!
வீடியோக்கள்

அதிமுகவின் ஃபிரிட்ஜ் அறிவிப்பு திமுகவுக்கு நெருக்கடியா?: கனிமொழி சோமு மறுப்பு!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிமுகவை முந்துகிறதா தவெக ? | UN Kannan interview | DMK | ADMK | TVK | BJP |TN Election 2026
வீடியோக்கள்

அதிமுகவை முந்துகிறதா தவெக ? | UN Kannan interview | DMK | ADMK | TVK | BJP |TN Election 2026

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
விலையில்லா Fridge, 3 Gas Cylinders! ADMKவின் கவர்ச்சிகர தேர்தல் வாக்குறுதிகள் அறிவிப்பு! | EPS
வீடியோக்கள்

விலையில்லா Fridge, 3 Gas Cylinders! ADMKவின் கவர்ச்சிகர தேர்தல் வாக்குறுதிகள் அறிவிப்பு! | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
இடதுசாரி அரசியலைப் பாதுகாக்கவே இந்த 8 தொகுதிகள்! Thirumavalavan Press meet | VCK
வீடியோக்கள்

இடதுசாரி அரசியலைப் பாதுகாக்கவே இந்த 8 தொகுதிகள்! Thirumavalavan Press meet | VCK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு