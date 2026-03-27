Dinamani
ஈரான் மீதான தாக்குதல் மேலும் 10 நாள்கள் நிறுத்தம்: அமெரிக்க அதிபா் டிரம்ப்யு20 தெற்காசிய கால்பந்து: பாகிஸ்தானை வீழ்த்தியது இந்தியாவிதிகளில் மாற்றம்: 8 லட்சம் தபால் வாக்குகள் பாதிக்கப்படும் அபாயம்நயாரா பெட்ரோல், டீசல் விலை உயா்வுசென்னை ஐஐடி-யில் ‘ஆன்மிகம், அறிவியல் ஆராய்ச்சி மையம்’பிரதமருக்கு எதிராக அவதூறு விடியோ: எக்ஸ் சமூக வலைதள நிறுவனம் மீது கேரள காவல் துறை வழக்குப் பதிவுதோ்தல் நன்கொடை: 10 மடங்கு கூடுதலாக பெற்ற பாஜக!சென்னையில் கைவிடப்பட்ட ‘ஓபன் டாப்’ பேருந்துகள் திட்டம்சட்டப்பேரவைத் தோ்தலால் தள்ளிவைக்கப்பட்ட வடபழனி - பூந்தமல்லி மெட்ரோ ரயில் இயக்கம்சென்னை விமான நிலைய ஒருங்கிணைந்த 2-ஆவது முனையம் டிசம்பருக்குள் திறக்க வாய்ப்புகேரள தோ்தல் களத்தில் 890 வேட்பாளா்கள் - இறுதிப் பட்டியல் வெளியீடுஇந்தியாவில் 60 நாள்களுக்குத் தேவையான பெட்ரோல்-டீசல் கையிருப்பு: மத்திய அரசுமேற்காசிய போரின் தாக்கங்கள்: மாநில முதல்வா்களுடன் பிரதமா் இன்று ஆலோசனைதமிழக காவல் துறையில் 10 அதிகாரிகளுக்கு ஐபிஎஸ் அந்தஸ்துநேபாளத்தின் இளம் பிரதமராக பாலேந்திர ஷா இன்று பதவியேற்பு
/
திருவண்ணாமலை

இந்தத் தொகுதிக்கு இப்படி ஒரு ராசி

வந்தவாசி

News image
Updated On :26 மார்ச் 2026, 11:20 pm

Syndication

தோ்தல் நேரத்தில் சில வேட்பாளா்கள், சில தொகுதிகளுக்கு என்று பிரத்யேக ராசி உண்டு.. அந்த வகையில் வந்தவாசி(தனி) சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் வெற்றி பெறும் கட்சியோ அல்லது அதன் கூட்டணிக் கட்சியோதான் தமிழகத்தில் ஆட்சியைப் பிடிக்கும் என்ற நம்பிக்கை கடந்த 1967-ஆம் ஆண்டு தோ்தல் முதல் நிலவி வருகிறது.

கடந்த 1967-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற வந்தவாசி சட்டப்பேரவைத் தொகுதி தோ்தலில் திமுக வேட்பாளா் முத்துலிங்கம், 1971-ஆம் ஆண்டு தோ்தலில் திமுக வேட்பாளா் வி.ராஜகோபால் வெற்றி பெற்றனா். அந்த இரு தோ்தல்களிலும் திமுக ஆட்சியைப் பிடித்தது.

1977-ஆம் ஆண்டு தோ்தலில் அதிமுக வேட்பாளா் பி.முனுசாமி, 1980-ஆம் ஆண்டு தோ்தலில் அதிமுக வேட்பாளா் சி.குப்புசாமி, 1984-ஆம் ஆண்டு தோ்தலில் அதிமுக கூட்டணியில் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் வேட்பாளா் எ. ஆறுமுகம் ஆகியோா் வெற்றி பெற்றனா். இந்த 3 தோ்தல்களிலும் அதிமுக ஆட்சியைப் பிடித்தது.

1989-ஆம் ஆண்டு தோ்தலில் திமுக வேட்பாளா் வி.தன்ராஜ் வெற்றி பெற்ற போது திமுக ஆட்சியைப் பிடித்தது. 1991-ஆம் ஆண்டு தோ்தலில் அதிமுக வேட்பாளா் செ.கு.தமிழரசன் வெற்றி பெற்ற போது அதிமுக ஆட்சியைப் பிடித்தது. 1996-ஆம் ஆண்டு தோ்தலில் திமுக வேட்பாளா் பால.ஆனந்தன் வெற்றி பெற்ற போது திமுக ஆட்சியைப் பிடித்தது.

2001-ஆம் ஆண்டு தோ்தலில் அதிமுக கூட்டணியில் போட்டியிட்ட பாமக வேட்பாளா் கே.முருகவேல்ராஜன் வெற்றி பெற்ற போது அதிமுக ஆட்சியைப் பிடித்தது.

2006-ஆம் ஆண்டு தோ்தலில் திமுக வேட்பாளா் எஸ்.பி.ஜெயராமன் வெற்றி பெற்ற போது திமுக ஆட்சியைப் பிடித்தது.

2011-ஆம் ஆண்டு தோ்தலில் அதிமுக வேட்பாளா் வே.குணசீலன் வெற்றி பெற்றபோது அதிமுக ஆட்சியைப் பிடித்தது. 2021-ஆம் ஆண்டு தோ்தலில் திமுக வேட்பாளா் எஸ்.அம்பேத்குமாா் வெற்றி பெற்ற போது திமுக ஆட்சியைப் பிடித்தது.

ஆனால், 2016-ஆம் ஆண்டு தோ்தலில் மட்டும் இந்த கணக்கு மாறியது. அப்போது, திமுக வேட்பாளா் எஸ்.அம்பேத்குமாா் வெற்றி பெற்றாா். ஆனால், இந்தத் தோ்தலில் அதிமுக ஆட்சியைப் பிடித்தது.

இந்த நம்பிக்கை இந்த தோ்தலிலும் நீடிக்குமா என்பதை பொறுத்திருந்து பாா்ப்போம்...

வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

25 மார்ச் 2026
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

25 மார்ச் 2026