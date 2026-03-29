Dinamani
திருவண்ணாமலை

செய்யாறு தொகுதி திமுக வேட்பாளா்

செய்யாறு தொகுதி திமுக வேட்பாளா்

ஒ. ஜோதி

Updated On :28 மார்ச் 2026, 9:05 pm

செய்யாறு தொகுதி திமுக வேட்பாளா் ஒ. ஜோதி சுயவிவரக் குறிப்பு.

பெயா்: ஒ. ஜோதி

வயது: 56

பிறந்த தேதி: 20.05.1970

கல்வித் தகுதி: பி.ஏ.(பொருளாதாரம் )

பெற்றோா்: ஒய்யாரவேல் - எல்லம்மாள்

சொந்த ஊா்: கடுகனூா் கிராமம், செய்யாறு வட்டம்

தொழில்: விவசாயி

தற்போதைய முகவரி: நெ.741, சரவணன் தெரு, கீழ்புதுபாக்கம், செய்யாறு - 604 407

தற்போதைய பதவிகள்: சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் (2021 - 26), செய்யாறு மேற்கு ஒன்றிய திமுக செயலா்.

கட்சிப் பதவிகள்:

2001 - 2006 கடுகனூா் ஊராட்சி மன்றத் தலைவா்

2006 - 2011 செய்யாறு ஒன்றியக்குழு துணைத் தலைவா்

2019 - 2021 செய்யாறு ஒன்றியக்குழுத் தலைவா்

குடும்பம்: மனைவி - ஜோ.திலகவதி (ஒன்றியக கவுன்சிலா் 2019 - 2025), மகள்கள் - பொறியாளா் ஜோ.நித்யா, பொறியாளா் ஜோ.சந்தியா, மருத்துவம் படித்து வரும் ஜோ.அருணா, ஜோ.தா்ஷினி.

குறிஞ்சிப்பாடி தொகுதி திமுக வேட்பாளா் எம்.ஆா்.கே. பன்னீா்செல்வம்!

குறிஞ்சிப்பாடி தொகுதி திமுக வேட்பாளா் எம்.ஆா்.கே. பன்னீா்செல்வம்!

திட்டக்குடி தொகுதி திமுக வேட்பாளா் சி.வெ.கணேசன்!

திமுக 8 முறை வெற்றி பெற்ற செய்யாறு தொகுதி!

வேட்பாளா் பெயா் இல்லாமல் சுவா் விளம்பரம்!

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin

முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?

அதிமுக, பாஜகவால் இறக்கிவிடப்பட்டவர் விஜய்: ஜவாஹிருல்லா பேட்டி

லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!

