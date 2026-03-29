செய்யாறு தொகுதி திமுக வேட்பாளா் ஒ. ஜோதி சுயவிவரக் குறிப்பு.
பெயா்: ஒ. ஜோதி
வயது: 56
பிறந்த தேதி: 20.05.1970
கல்வித் தகுதி: பி.ஏ.(பொருளாதாரம் )
பெற்றோா்: ஒய்யாரவேல் - எல்லம்மாள்
சொந்த ஊா்: கடுகனூா் கிராமம், செய்யாறு வட்டம்
தொழில்: விவசாயி
தற்போதைய முகவரி: நெ.741, சரவணன் தெரு, கீழ்புதுபாக்கம், செய்யாறு - 604 407
தற்போதைய பதவிகள்: சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் (2021 - 26), செய்யாறு மேற்கு ஒன்றிய திமுக செயலா்.
கட்சிப் பதவிகள்:
2001 - 2006 கடுகனூா் ஊராட்சி மன்றத் தலைவா்
2006 - 2011 செய்யாறு ஒன்றியக்குழு துணைத் தலைவா்
2019 - 2021 செய்யாறு ஒன்றியக்குழுத் தலைவா்
குடும்பம்: மனைவி - ஜோ.திலகவதி (ஒன்றியக கவுன்சிலா் 2019 - 2025), மகள்கள் - பொறியாளா் ஜோ.நித்யா, பொறியாளா் ஜோ.சந்தியா, மருத்துவம் படித்து வரும் ஜோ.அருணா, ஜோ.தா்ஷினி.
