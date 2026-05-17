Dinamani
மே 28-ல் பக்ரீத் பெருநாள் : தலைமைக் காஜி அறிவிப்புகேரள சட்டப்பேரவையின் அமைச்சர்கள் பட்டியலை வெளியிட்டார் முதல்வராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள வி.டி. சதீசன்மாஸ்கோவில் ட்ரோன் தாக்குதல்: இந்தியர் ஒருவர் பலி, 3 பேர் படுகாயம் திரைப்படத் தயாரிப்பாளர் கே. ராஜன் அடையாறு ஆற்றில் குதித்து தற்கொலை தமிழகத்தில் மே 23 வரை மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு!ஹோர்முஸ் நீரிணை வழியாக ராணுவ உபகரணங்கள்! தடை விதிக்கும் ஈரான்!நள்ளிரவில் ரஷியா மீது தாக்குதல் நடத்திய 500 உக்ரைன் ட்ரோன்கள்! உள்நோக்கத்தோடு அவதூறு பரப்புகிறார் அமைச்சர் கீர்த்தனா: தங்கம் தென்னரசு கண்டனம்
/
திருவண்ணாமலை

செங்கம் திரெளபதியம்மன் கோயில் புனரமைப்புப் பணிகள் தொடங்க ஆலோசனை

News image
Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

Syndication

செங்கம் திரெளபதியம்மன் கோயிலில் புரனமைப்புப் பணிகள் தொடங்குவது குறித்து அறநிலையத்துறை பொறியாளருடன் கோயில் குடிகள் பங்கேற்ற ஆலோசனைக் கூட்டம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செங்கம் மில்லத்நகா் பகுதியில் பழைமையான தா்மராஜா திரெளபதியம்மன் கோயில் அமைந்துள்ளது.

இந்தக் கோயில் அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ளதால் கோயில் குடிகள் மற்றும் திரெளபதியம்மன் அறக்கட்டளை நிா்வாகம், பொதுமக்கள் சாா்பில் கோயிலில் கும்பாபிஷேகம் நடத்தவேண்டும் என கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது.

இதைத் தொடா்ந்து, கோரிக்கையை அறநிலையத்துறை ஏற்று 6 மாதங்களுக்கு முன் கோயில் கும்பாபிஷேகம் நடத்த ரூ.28 லட்சம் நிதி ஒதுக்கப்பட்டு அதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வந்தன.

இந்நிலையில், கோயிலில் புனரமைப்புப் பணிகளை மேற்கொள்ள ஆலோசனைக் கூட்டம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.

செங்கம் திரெளாபதியம்மன் அறக்கட்டளை நிா்வாகிகள், கோயில் குடிகள் மற்றும் நகர ஆன்மிக அமைப்பு நிா்வாகிகள், பொதுமக்கள் பங்கேற்ற இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் கோயில் புனரமைப்பு செய்வதாற்கான வரைபடங்கள் வரையப்பட்டு அறநிலையத்துறை ஒப்புதல் பெற்று,

வரைபடங்களை காட்டி புனரமைப்புப் பணிகள் செய்வது குறித்து ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பொறியாளா் குமரேசன் தெரிவித்தாா்.

பின்னா், அதை ஏற்று கோயில் குடிகள், திரெளபதியம்மன் அறக்கட்டளை நிா்வாகிகள் தங்களுக்கு ஏற்பட்ட சந்தேகங்களை பொறியாளரிடம் கேட்டு தெளிவு பெற்றனா்.

முன்னதாக கூட்டத்தில் பங்கேற்ற அனைவரையும் வழக்குரைஞா் கஜேந்திரன் வரவேற்றாா்.

தொடர்புடையது

ஏழை மாணவா்களுக்கு கல்விக் கட்டணம்: நாகூா் சித்திக் அறக்கட்டளை அறிவிப்பு

ஏழை மாணவா்களுக்கு கல்விக் கட்டணம்: நாகூா் சித்திக் அறக்கட்டளை அறிவிப்பு

கோயில் சொத்துகளை பாதுகாப்பது அறநிலையத் துறை அதிகாரிகளின் கடமை: உயா்நீதிமன்றம்

கோயில் சொத்துகளை பாதுகாப்பது அறநிலையத் துறை அதிகாரிகளின் கடமை: உயா்நீதிமன்றம்

கீழ்பாளையம் திரெளபதியம்மன் கோயிலில் திருவிழா

கீழ்பாளையம் திரெளபதியம்மன் கோயிலில் திருவிழா

கருவேப்பிலைப்பாளையம் தா்மராஜ திரெளபதியம்மன் கோயிலில் தீ மிதித் திருவிழா

கருவேப்பிலைப்பாளையம் தா்மராஜ திரெளபதியம்மன் கோயிலில் தீ மிதித் திருவிழா

விடியோக்கள்

வெளியானது 'தி ரேஜ்' லிரிக் பாடல்!
வீடியோக்கள்

வெளியானது 'தி ரேஜ்' லிரிக் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
வெளியானது பிளாஸ்ட் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

வெளியானது பிளாஸ்ட் டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக அரசுக்கு 6 மாதங்கள் அவகாசம் கொடுங்கள்: கமல்ஹாசன் | CM Vijay | Kamal Haasan |
வீடியோக்கள்

தவெக அரசுக்கு 6 மாதங்கள் அவகாசம் கொடுங்கள்: கமல்ஹாசன் | CM Vijay | Kamal Haasan |

தினமணி செய்திச் சேவை

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | சிஎஸ்கே பிளே ஆஃப் செல்ல என்னென்ன வாய்ப்புகள் உள்ளன? | Chennai Super Kings | CSK vs SRH |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | சிஎஸ்கே பிளே ஆஃப் செல்ல என்னென்ன வாய்ப்புகள் உள்ளன? | Chennai Super Kings | CSK vs SRH |

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு