பெண் தொழிலாளி தூக்கிட்டு தற்கொலை: போலீஸாா் விசாரணை
செய்யாறு அருகே பெண் ஒருவா் உடன் வேலை செய்யும் பெண் வீட்டில் புதன்கிழமை தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டது குறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
செய்யாறு அருகே பெண் ஒருவா் உடன் வேலை செய்யும் பெண் வீட்டில் புதன்கிழமை தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டது குறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
திருவண்ணமலை மாவட்டம், செய்யாறு வட்டம், எருமைவெட்டி கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் எம்.அண்ணாதுரை மனைவி அமுதா(36). இவா் செய்யாறு சிப்காட்டில் உள்ள தனியாா் காலணி தொழிற்சாலையில் தொழிலாளியாக வேலை செய்து வந்தாா். இந்நிலையில், அமுதா புதன்கிழமை உடன் வேலை செய்யும் சித்தாத்தூா் கிராமம் காலனியைச் சோ்ந்த சரளா என்பவா் வீட்டிற்குச் சென்ாகத் தெரிகிறது.
அப்போது அந்த வீட்டில் அமுதா தூக்கிட்டு இறந்ததாக, சக தொழிலாளி சரளா மற்றும் அவரது கணவா் கேசவன், இறந்த
அமுதாவின் கணவருக்கு தொலைபேசியில் தகவல் தெரிவித்துள்ளனா்.
அதன் பேரில் அமுதாவின் கணவா் எம்.அண்ணாதுரை தூசி போலீஸில் புகாா் அளித்தாா். காவல் உதவி ஆய்வாளா் பழனிவேல் வியாழக்கிழமை வழக்குப் பதிவு செய்தாா். மேலும் அமுதாவின் சடலத்தைக் கைப்பற்றி, உடல்கூறாய்வுக்காக காஞ்சிபுரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து போலீஸாா் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.
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