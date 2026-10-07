காங்கிரஸ் நிா்வாகி நியமனம்
தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி ஆலோசனைக்குழு உறுப்பினராக திருவண்ணாமலை பி.எஸ்.விஜயகுமாா் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளாா்.
தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி ஆலோசனைக்குழு உறுப்பினராக திருவண்ணாமலை பி.எஸ்.விஜயகுமாா் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளாா்.
அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவா் மல்லிகாா்ஜுன காா்கே ஒப்புதலுடன், திருவண்ணாமலை முன்னாள் மாவட்டத் தலைவா் மற்றும் முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினரும், தற்போதைய மாநில பொதுச் செயலருமான பி.எஸ்.விஜயகுமாா் இந்தப் பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா்.
இதுகுறித்து அகில இந்திய காங்கிரஸ் பொதுச் செயலா் கே.சி.வேணுகோபால் எம்.பி. வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளாா்.
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