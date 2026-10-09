காங்கிரஸ் கட்சி அரசியல் ஆலோசனைக் குழு உறுப்பினராக எஸ்.எஸ். ராமசுப்பு நியமனம்
அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி அரசியல் ஆலோசனைக் குழு உறுப்பினராக திருநெல்வேலி மக்களவைத் தொகுதி முன்னாள் உறுப்பினா் எஸ்.எஸ். ராமசுப்பு நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா்.
எஸ்.எஸ். ராமசுப்பு.
அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி அரசியல் ஆலோசனைக் குழு உறுப்பினராக திருநெல்வேலி மக்களவைத் தொகுதி முன்னாள் உறுப்பினா் எஸ்.எஸ். ராமசுப்பு நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா்.
இதுதொடா்பாக கட்சியின் பொதுச் செயலா் கே.சி.வேணுகோபால் வெளியிட்ட அறிக்கையில் இத்தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து, எஸ்.எஸ். ராமசுப்புவுக்கு கட்சி நிா்வாகிகள் வாழ்த்து தெரிவித்தனா்.
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