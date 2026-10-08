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முதல்வா் கோப்பை போட்டியில் சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவிக்கு பாராட்டு

முதல்வா் கோப்பை பேட்மிண்டன் போட்டியில் தங்கப் பதக்கம் வென்ற மாணவி கிம்லிண்ட்சேக்கு சான்றிதழ் வழங்கிய மண்டல விளையாட்டு அலுவலா் சாந்தி.

முதல்வா் கோப்பை பேட்மிண்டன் போட்டியில் தங்கப் பதக்கம் வென்ற மாணவி கிம்லிண்ட்சேக்கு சான்றிதழ் வழங்கிய மண்டல விளையாட்டு அலுவலா் சாந்தி.

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முதல்வா் கோப்பை பேட்மிண்டன் போட்டியில் சிறப்பிடம் பெற்ற திருவண்ணாமலை எஸ்.கே.பி. சட்டக் கல்லூரி மாணவி சி.வி.கிம்லிண்ட்சேக்கு பாராட்டு தெரிவிக்கப்பட்டது.

மாவட்ட விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெற்ற

முதல்வா் கோப்பை - 2026 மாவட்ட அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டிகளில், பேட்மிண்டன் போட்டியில் எஸ்.கே.பி. சட்டக் கல்லூரியில் 3-ஆம் ஆண்டு மாணவி சி.வி.கிம்லிண்ட்சே சிறப்பாக விளையாடி சாம்பியன் பட்டம் பெற்று தங்கப் பதக்கம் வென்றாா்.

இந்த மாணவிக்கு மண்டல விளையாட்டு அலுவலா் சாந்தி பதக்கம் அணிவித்து, பாராட்டி வாழ்த்துகளை தெரிவித்தாா்.

தங்கப் பதக்கம் வென்ற மாணவி கிம்லிண்ட்சேயை எஸ்.கே.பி. கல்விக் குழுமங்களின் தலைவா் கு.கருணாநிதி, இணைச்செயலா் அரங்கசாமி, முதன்மை நிா்வாக அதிகாரி ஆா்.சக்தி, கிருஷ்ணன், சட்டக் கல்லூரி முதல்வா் ரவி, தொடா்பு அலுவலா் சையத் ஜஹிருத்தீன், உடற்கல்வி இயக்குநா் மற்றும் உடற்கல்வி ஆசிரியா்கள், கல்லூரிப் பேராசிரியா்கள் மற்றும் மாணவா்கள் பாராட்டி வாழ்த்தினா்.

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