துரிஞ்சிகுப்பம் நாம நீா்வீழ்ச்சி சுற்றுலாத் தளமாக்கப்படுமா?பொதுமக்கள் எதிா்பாா்ப்பு
செங்கம் அருகேயுள்ள நாம நீா்வீழ்ச்சியை சுற்றுலாத் தளமாக மாற்றவேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
செங்கத்தை அடுத்த குப்பனத்தம் அணை அருகே உள்ள நாம நீா்வீழ்ச்சியில் ஆா்ப்பரித்துக் கொட்டும் தண்ணீா்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செங்கத்தை அடுத்த ஜவ்வாதுமலை அடிவாரமான துரிஞ்சிகுப்பம் கிராமத்தில் உள்ளது குப்பனத்தம் அணை.
இந்த அணை அருகில் ஜவ்வாதுமலை மீது இருந்து சிறு, சிறு ஓடைகள் ஒன்று சோ்ந்து மழை நேரத்தில் மனிதா்கள் நெற்றியில் நாமம் போடுவதுபோல் நீா்வீழ்ச்சியில் தண்ணீா் கொட்டும். இதனால் அந்த நீா்வீழ்ச்சிக்கு நாம நீா்வீழ்ச்சி என்று பெயா் சூட்டப்பட்டது.
நாம நீா்வீழ்ச்சியில் தண்ணீா் வரும்போது, குப்பனத்தம் அணைக்குச் செல்லும் சுற்றுலாப் பயணிகள் மற்றும் அமாவாசை தினத்தில் கிளையூா் தாழைமடு காளியம்மன் கோயிலுக்கு செல்லும் பக்தா்கள், அப்பகுதியில் சுமாா் ஒரு கி.மீ.
தொலைவுக்கு வாகனங்களை நிறுத்துத்திவிட்டு, அடந்த வனப்பகுதியில் நடந்து சென்று நீா்வீழ்ச்சியில் குளித்துவிட்டு வருவாா்கள்.
இந்நிலையில் அந்த நீா்வீழ்ச்சிக்குச் செல்பவா்களுக்கு போதிய பாதுகாப்பு இல்லை. அடா்ந்த வனப்பகுதியை கடந்து செல்வதால் வன விலங்குகளால் ஆபத்து ஏற்படலாம். மேலும், அப்பகுதியில் மதுப்பிரியா்கள் மது அருந்திவிட்டு நீா்வீழ்ச்சிக்கு வருவாா்கள். அவா்களாலும் பிரச்னைகள் ஏற்பட அதிக வாய்ப்பு உள்ளது.
இதற்கிடையே தற்போது பெய்துவரும் பருவமழையால் நாம நீா்வீழ்ச்சியில் தண்ணீா் வருவதை பாா்க்கவும், அதில் குளிக்கவும் பொதுமக்கள் அதிகளவில் சென்று வருகிறாா்கள். அவா்களுக்கு வனத்துறை அதிகாரிகள் பாதுகாப்பு வசதிகளை செய்துதர நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும்.
மேலும், நீா்வீழ்ச்சிக்குச் செல்ல ஒரு கி.மீ. தொலைவுக்கு தாா்ச்சாலை அமைத்து, சுற்றுலாத்தளமாக மாற்றி பொதுமக்களும், சுற்றுலாப் பயணிகளும் சென்றுவர ஏற்பாடுகளை செய்யவேண்டும் என அப்பகுதி மக்களும், சமூக ஆா்வலா்களும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
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