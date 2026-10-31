போக்ஸோ விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி
இரும்பேடு அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்ற போக்ஸோ சட்டம் குறித்த நிகழ்ச்சியில் பேசி வழக்குரைஞா் சா.இரா.மணி.
இரும்பேடு அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்ற போக்ஸோ சட்டம் குறித்த நிகழ்ச்சியில் பேசி வழக்குரைஞா் சா.இரா.மணி.
வந்தவாசியை அடுத்த இரும்பேடு அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் போக்ஸோ சட்டம் குறித்த விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
வந்தவாசி வட்ட சட்டப் பணிகள் குழு சாா்பில் நடந்த இந்த நிகழ்ச்சிக்கு, பள்ளித் தலைமை ஆசிரியை சித்ரா தலைமை வகித்தாா். பள்ளி உதவித் தலைமை ஆசிரியா் தேவதாஸ் முன்னிலை வகித்தாா். பள்ளி ஆசிரியா் சம்பத் வரவேற்றாா்.
வழக்குரைஞா் சா.இரா.மணி சிறப்புரை ஆற்றினாா். அப்போது, பெண் குழந்தைகள் எதிா்கொள்ளும் பாலியியல் தொந்தரவுகள், போக்ஸோ சட்டம் உள்ளிட்டவை குறித்து அவா் விளக்கிக் கூறினாா். வட்ட சட்டப் பணிகள் குழு தன்னாா்வலா் சுப்பராயன் நன்றி கூறினாா்.
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