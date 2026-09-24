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மனைவி, மகன் பிரிவால் கணவா் தற்கொலை

செய்யாறு அருகே மனைவி, மகன் பிரிந்த மனவேதனையில் கணவா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்டாா்.

Suicide

தற்கொலை - கோப்புப் படம்

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செய்யாறு அருகே மனைவி, மகன் பிரிந்த மனவேதனையில் கணவா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்டாா்.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம், வெம்பாக்கம் வட்டம், அசனமாபேட்டை கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் தொழிலாளி ஏகாம்பரம் (55). இவரது மனைவி மோகனா(50). இவா்களுக்கு நடேசன் என்ற மகன் உள்ளாா்.

இந்நிலையில், கணவா் மனைவியிடையே அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டு வந்துள்ளது. கடந்த 6 மாதங்களுக்கு முன்பு ஏற்பட்ட குடும்பத் தகராறில் மனைவி மோகனா, தனது மகன் நடேசனை அழைத்துக் கொண்டு, அரக்கோணத்தை அடுத்த திருமால்பூரில் உள்ள தாய் வீட்டிற்கு சென்றுவிட்டாராம். அதனால் மனமுடைந்த நிலையில் இருந்து வந்த ஏகாம்பரத்திற்கு மதுப்பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.

மேலும், குடும்பம் நடத்திட மனைவியை பலமுறை அழைத்தும் அவா் வரவில்லையாம். இதனால் மனவேதனையில் இருந்து வந்ததால் ஏகாம்பரம் வீட்டில் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டதாகத் தெரிகிறது.

இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் மோரணம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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