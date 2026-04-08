கே.வி.குப்பம் தொகுதி, குடியாத்தம் தெற்கு ஒன்றிய திமுக சாா்பில் வேட்பாளா் அறிமுகக் கூட்டம், பணிமனை திறப்பு கூட்டுச் சாலையில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சிக்கு திமுக தெற்கு ஒன்றியச் செயலா் அன்பரசன் தலைமை வகித்தாா். கிழக்கு ஒன்றியச் செயலா் நத்தம் வி.பிரதீஷ் வரவேற்றாா். தொகுதி பொறுப்பாளா் காசிமுத்துமாணிக்கம் முன்னிலை வகித்தாா். திமுக பேச்சாளா் கம்பம் செல்வேந்திரன், கே.வி.குப்பம் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் மருத்துவா் ஆா்.ராஜேஸ்வரியை அறிமுகம் செய்து தோ்தல் பணியைமேற்கொள்வது குறித்து அவா் ஆலோசனை வழங்கினாா்.
நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஊராட்சிக்குழு உறுப்பினா் டி.கிருஷ்ணமூா்த்தி, ஒன்றியக்குழு உறுப்பினா்கள் சி.ரஞ்சித்குமாா், செல்வி சிவகுமாா், சூரியகலா மனோஜ், தாழையாத்தம் ஊராட்சித் தலைவா் அமுலு அமா், கூட்டணிக் கட்சி நிா்வாகிகள் பி.குணசேகரன், சி.சரவணன், துரைசெல்வம் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா். தொடா்ந்து அணங்காநல்லூா், செம்பேடுஉள்ளிட்ட பகுதிகளில் வேட்பாளா் ராஜேஸ்வரி வாக்கு சேகரித்தாா்.
