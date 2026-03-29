கம்பம் தொகுதி திமுக வேட்பாளா்

கம்பம் தொகுதி திமுக வேட்பாளா்

நா. ராமகிருஷ்ணன்

Updated On :28 மார்ச் 2026, 9:00 pm

பெயா் : நா. ராமகிருஷ்ணன்

வயது : 77

கல்வி : எம்.ஏ.

ஊா் : கம்பம்.

கட்சிப் பொறுப்பு : திமுக தலைமைச் செயற்குழு உறுப்பினா், மாநில விவசாய அணி துணைத் தலைவா், ஒருங்கிணைந்த மாவட்டச் செயலா், 2021 முதல் தேனி தெற்கு மாவட்டச் செயலா்.

பதவி: 1989-1991, 2006-2026 கம்பம் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்.

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin
164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin

முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?

அதிமுக, பாஜகவால் இறக்கிவிடப்பட்டவர் விஜய்: ஜவாஹிருல்லா பேட்டி

லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!

