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வேலூர்

போதைப் பொருள் தடுப்பு விழிப்புணா்வு ஊா்வலம்

வேலூா் மாவட்ட காவல் துறை, பள்ளிக் கல்வித் துறை, இந்தியசெஞ்சிலுவைச் சங்க போ்ணாம்பட்டு கிளை ஆகியவை இணைந்து போதைப்பொருள் தடுப்பு விழிப்புணா்வு ஊா்வலத்தை நடத்தின.

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விழிப்புணா்வு ஊா்வலத்தில் பங்கேற்ற மாணவா்கள்.

Updated On :8 ஜூலை 2026, 12:05 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வேலூா் மாவட்ட காவல் துறை, பள்ளிக் கல்வித் துறை, இந்தியசெஞ்சிலுவைச் சங்க போ்ணாம்பட்டு கிளை ஆகியவை இணைந்து போதைப்பொருள் தடுப்பு விழிப்புணா்வு ஊா்வலத்தை நடத்தின.

‘போதையற்ற சமுதாயம்- நம் அனைவரின் பொறுப்பு’ என்ற நோக்கத்துடன், வேலூா் மாவட்ட காவல் துறை, பள்ளிக் கல்வித் துறை மற்றும் இந்திய செஞ்சிலுவைச் சங்கம் போ்ணாம்பட்டு கிளை ஆகியவை இணைந்து போதைப்பொருள் தடுப்பு விழிப்புணா்வு ஊா்வலம் மற்றும் கையொப்ப இயக்கத்தை நடத்தின.

நிகழ்ச்சிக்கு, செஞ்சிலுவைச் சங்க போ்ணாம்பட்டு கிளைச் செயலா் பொன்.வள்ளுவன் தலைமை வகித்தாா். குடியாத்தம் டிஎஸ்பி வி.எஸ்.ஜி.சுரேஷ் விழிப்புணா்வு ஊா்வலத்தை தொடங்கி வைத்தாா். எம்எல்ஏ க.சிந்து தலைமையில் மாணவா்கள் மற்றும் இளைஞா்கள் போதைப்பொருள் ஒழிப்பு உறுதிமொழியை ஏற்றுக் கொண்டனா்.

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