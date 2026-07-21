Dinamani
தில்லியில் சிஜேபியின் போராட்டத்தில் பங்கேற்கத் தயார்! - மமதா பானர்ஜிசென்னையில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் போராட்டம்! நீட் தேர்வு அறவே கூடாது என்பதுதான் சமரசமற்ற, உறுதியான நிலைப்பாடு: தவெக!தனியார் மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டார் சோனம் வாங்சுக்!பிரதமர் வீடு அருகே போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ராகுல் காந்தி, அகிலேஷ் யாதவ் கைது!ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி உள்ளிட்ட காங்கிரஸ் கட்சியினர் கைதுவீட்டு வசதி வாரியத் தலைவராக சிவா நியமனம்!
/
வேலூர்

விஐடி மாணவா்களின் தொழில் முயற்சிக்கு ரூ.10 கோடி முதலீடு: பன்னாட்டு நிறுவனங்களுடன் புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம்

மாணவா்களின் தொழில் முயற்சிகளை (ஸ்டாா்ட்-அப்) ஊக்குவிக்கும் வகையில், சிங்கப்பூரைச் சோ்ந்த ‘தின்குவேட்’ மற்றும் இந்தூரைச் சோ்ந்த ‘வேலிஎன்எக்ஸ்டி’ ஆகிய முதலீட்டு நிறுவனங்களுடன் வேலூா் விஐடி பல்கலைக்கழகம் புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ளது.

News image

நிகழ்வில் மாணவா்களின் புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கான தொழில் முயற்சிக்கு தின்குவேட் முதலீட்டு நிறுவனத்துடன் புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தத்தைப் பரிமாறிக் கொண்ட விஐடி துணை தலைவா் சேகா் விசுவநாதன்.

Updated On :22 ஜூலை 2026, 12:47 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மாணவா்களின் தொழில் முயற்சிகளை (ஸ்டாா்ட்-அப்) ஊக்குவிக்கும் வகையில், சிங்கப்பூரைச் சோ்ந்த ‘தின்குவேட்’ மற்றும் இந்தூரைச் சோ்ந்த ‘வேலிஎன்எக்ஸ்டி’ ஆகிய முதலீட்டு நிறுவனங்களுடன் வேலூா் விஐடி பல்கலைக்கழகம் புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ளது.

இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி, விஐடி மாணவா்கள் தொடங்கும் ஆரம்பக் கட்ட ஸ்டாா்ட்-அப் நிறுவனங்களுக்குத் தின்குவேட் மற்றும் வேலிஎன்எக்ஸ்டி ஆகிய இரண்டு நிறுவனங்களும் தலா ரூ. 5 கோடி வீதம் மொத்தம் ரூ. 10 கோடி வரை முதலீடு செய்ய உள்ளன.

சிங்கப்பூா் மற்றும் இந்தியாவில் செயல்படும் தின்குவேட் நிறுவனம், ஆரம்பக் கட்ட முதலீடுகளில் நிபுணத்துவம் பெற்றது. ‘டீப் டெக்’, ‘ஃபின்டெக்’, ‘ஹெல்த் டெக்’ ஆகிய தொழில்நுட்பத் துறைகளில் அதிக கவனம் செலுத்துகிறது. ஐஐடி உள்ளிட்ட முன்னணி கல்வி நிறுவனங்களின் மாணவா் தலைமையிலான தொழில்நுட்ப ஸ்டாா்ட்-அப்களுக்கு முதலீடு செய்து, சந்தை விரிவாக்கத்துக்கு உதவி வருகிறது. இந்த ஒத்துழைப்பானது இந்தியா மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளில் மாணவா்களுக்கான வாய்ப்புகளை விரிவுபடுத்தும்.

இதேபோல், வேலிஎன்எக்ஸ்டி நிறுவனம் நடைமுறை உலகப் பிரச்னைகளுக்குத் தீா்வு காணுதல், சுகாதாரம், கல்வி, காலநிலை மாற்றம், வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வாழ்வாதாரம் மேம்பாடு ஆகியவற்றுக்கு ஆதரவளிக்கிறது. மேலும், புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கு அனுபவம் வாய்ந்த நிபுணா்களின் வழிகாட்டுதலையும், தொடா் ஒத்துழைப்பையும் இந்நிறுவனம் வழங்கும்.

இந்தப் புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தத்தை தின்குவேட் முதலீட்டு நிறுவனத்தின் மேலாண்மைப் பங்குதாரா் அடிசன் அப்பு, வேலிஎன்எக்ஸ்டி முதலீட்டு நிறுவனத்தின் துணைத் தலைவா் ஹா்ஷவா்தன் சக்லேசா மற்றும் விஐடி துணைத் தலைவா் சேகா் விசுவநாதன் ஆகியோா் செவ்வாய்க்கிழமை பரிமாறிக் கொண்டனா்.

இந்நிகழ்வில் விஐடி துணைவேந்தா் வி.எஸ்.காஞ்சனா பாஸ்கரன், இணை துணைவேந்தா் பாா்த்தசாரதி மல்லிக், புதிய கண்டுபிடிப்புகள் மைய இயக்குநா் சிதம்பரம் ரமேஷ்குமாா், முன்னாள் மாணவா் துறை இயக்குநா் காா்த்திகேயன், நோா்டிக் புதிய கண்டுபிடிப்பாளா்களுக்கான வா்த்தக மேம்பாடு மற்றும் புதுமை மூத்த ஆலோசகரும் விஐடி முன்னாள் மாணவருமான ரஜத் பாண்டே மற்றும் பல்கலைக்கழக அதிகாரிகள் பலா் பங்கேற்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

விஐடி மாணவா்களின் புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கு ரூ.50 லட்சம் நிதியுதவி: 5 ஆண்டுகளில் ரூ.45 கோடியாக உயா்த்த இலக்கு

விஐடி மாணவா்களின் புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கு ரூ.50 லட்சம் நிதியுதவி: 5 ஆண்டுகளில் ரூ.45 கோடியாக உயா்த்த இலக்கு

சென்னை ஐஐடியுடன் மின்வாரியம் புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம்

சென்னை ஐஐடியுடன் மின்வாரியம் புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம்

பள்ளி அளவிலான சா்வதேச இறகுப்பந்து, மல்யுத்தப் போட்டிகள்: அடுத்த ஆண்டு நடத்த தில்லி அரசு புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம்

பள்ளி அளவிலான சா்வதேச இறகுப்பந்து, மல்யுத்தப் போட்டிகள்: அடுத்த ஆண்டு நடத்த தில்லி அரசு புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம்

ஆரோவில் - என்எல்சி இடையே புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம்

ஆரோவில் - என்எல்சி இடையே புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம்

விடியோக்கள்

ஜனநாயகத்தின் மீது தவெகவிற்கு நம்பிக்கை இல்லை - கனிமொழி | TVK | DMK

ஜனநாயகத்தின் மீது தவெகவிற்கு நம்பிக்கை இல்லை - கனிமொழி | TVK | DMK

ஜன நாயகன் படம் உருவானது எப்படி? இயக்குநர் H. Vinoth பேட்டி!

ஜன நாயகன் படம் உருவானது எப்படி? இயக்குநர் H. Vinoth பேட்டி!

பதவியோகம் தரும் ராமபிரான்! | Kumbakonam Ramaswamy Temple | திருக்கோயில் வலம்

பதவியோகம் தரும் ராமபிரான்! | Kumbakonam Ramaswamy Temple | திருக்கோயில் வலம்

அண்ணாமலையிடமிருந்து BJP க்கு திரும்புகிறார்கள் | CM Vijay | TVK | Sumathi Megavarnam | Annamalai

அண்ணாமலையிடமிருந்து BJP க்கு திரும்புகிறார்கள் | CM Vijay | TVK | Sumathi Megavarnam | Annamalai