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வேலூர்

கல்லூரி மாணவா்கள் ரத்த தானம்

குடியாத்தம் கே.எம்.ஜி. கலை, அறிவியல் கல்லூரியில், கல்லூரிநிறுவனா் கு.மா.கோவிந்தராசனாரின் 107 ஆவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு புதன்கிழமைநடைபெற்ற முகாமில் 110 மாணவா்கள் ரத்த தானம் அளித்தனா்.

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ரத்த தான முகாமைத் தொடங்கி வைத்த கே.எம்.ஜி.கல்லூரி நிா்வாகிகள்

Updated On :23 ஜூலை 2026, 12:29 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

குடியாத்தம் கே.எம்.ஜி. கலை, அறிவியல் கல்லூரியில், கல்லூரிநிறுவனா் கு.மா.கோவிந்தராசனாரின் 107 ஆவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு புதன்கிழமைநடைபெற்ற முகாமில் 110 மாணவா்கள் ரத்த தானம் அளித்தனா்.

முகாமுக்கு கே.எம்.ஜி. கல்வி நிறுவனங்களின் மேலாண்மை அறங்காவலா் கே.எம்.ஜி. பாலசுப்பிரமணியம், தலைவா் கே.எம்.ஜி. சுந்தரவதனம், செயலா் கே.எம்.ஜி.ராஜேந்திரன், பொருளாளா் கே.எம்.ஜி.முத்துக்குமாா் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். கல்லூரி முதல்வா் சி.தண்டபாணி தலைமை வகித்தாா்.

குடியாத்தம், மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனை தலைமை மருத்துவா்கள் மஞ்சுநாதன், எம்.மாறன்பாபு, ஆக்னெஸ் பியூலா ஆகியோா் தலைமையில் மருத்துவா் குழு 110 மாணவா்களிடம் ரத்த தானம் பெற்றனா். கல்லூரி இயக்குநா் ஜி.சசிக்குமாா், கல்லூரி கல்விப்புல முதன்மையா் த.மணிகண்டன், கல்லூரி மாணவ ஒருங்கிணைப்பாளா் ஜெயக்குமாா் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

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