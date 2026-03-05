Dinamani
திருநள்ளாற்றில் இன்று சனிப்பெயா்ச்சி விழாகுச்சனூா் சனீஸ்வரா் கோயிலில் இன்று சனிப் பெயா்ச்சி விழாதமிழக ஆளுநராக ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் - ஆர். என். ரவி மேற்கு வங்க ஆளுநராக மாற்றம் இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா! இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி அபாரம்!லடாக் துணைநிலை ஆளுநர் பதவி விலகல்?தமிழ்நாடு ஆளுநராக அஜய்குமார் பல்லா?மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்: சிபிஎஸ்இ தேர்வுகள் ரத்து!மேற்கு வங்க ஆளுநர் ராஜிநாமா! ஆர்.என். ரவி நியமனம்!இந்தியாவுக்கு எரிவாயு வழங்க ஆஸ்திரேலியா, கனடா முடிவு?தேர்தல் விதிமீறல்: ஓபிஎஸ் மீதான 4 வழக்குகள் ரத்து!ஈரானின் தலைவர் கமேனி கொலை! - இந்தியா இரங்கல்!ராணுவ மோதல் பிரச்னைக்குத் தீர்வு அல்ல: பிரதமர் மோடிஈரான் வெளியுறவு அமைச்சருடன் ஜெய்சங்கர் உரையாடல்!சென்செக்ஸ் 900 புள்ளிகள் உயர்வு! ஐடி பங்குகள் மட்டும் சரிவு!
/
வேலூர்

பலவீனமான பிரிவு வாக்காளா்கள் வாக்களிப்பதை உறுதி செய்வது அவசியம்: வேலூா் ஆட்சியா்

மிரட்டலோ இன்றி வாக்களிப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று மண்டல தோ்தல் அலுவலா்களுக்கு மாவட்ட தோ்தல் அலுவலரும், ஆட்சியருமான வி.ஆா்.சுப்புலட்சுமி உத்தரவிட்டுள்ளாா்.

News image
கூட்டத்தில் பேசிய ஆட்சியா் வி.ஆா்.சுப்புலட்சுமி. உடன், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் மா.சிவசுப்பிரமணியன், ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (தோ்தல்) பொ.குணசேகரன் உள்ளிட்டோா்.
Updated On :5 மார்ச் 2026, 11:50 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

பலவீனமான பிரிவுகளைச் சோ்ந்த வாக்காளா்கள் எவ்வித அச்சுறுத்தலோ, மிரட்டலோ இன்றி வாக்களிப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று மண்டல தோ்தல் அலுவலா்களுக்கு மாவட்ட தோ்தல் அலுவலரும், ஆட்சியருமான வி.ஆா்.சுப்புலட்சுமி உத்தரவிட்டுள்ளாா்.

சட்டப்பேரவைத் தோ்தலை முன்னிட்டு வேலூா் மாவட்டத்திலுள்ள 5 பேரவை தொகுதிகளுக்கும் 10 கூடுதல் அலுவலா்கள் உள்பட மொத்தம் 144 மண்டல அலுவலா்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா். தோ்தல் பணியில் ஈடுபட உள்ள மண்டல அலுவலா்களுக்கான பயிற்சி வகுப்பு வேலூா் ஆட்சியா் அலுவலக கூட்டரங்கில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

கூட்டத்துக்கு, ஆட்சியா் வி.ஆா்.சுப்புலட்சுமி தலைமை வகித்து பேசுகையில், பதற்றமான வாக்குச்சாவடி பகுதிகளில் காவல்துறை அலுவலா்களுடன் இணைந்து ஆய்வு மேற்கொள்ளவும், பலவீனமான பிரிவுகளைச் சோ்ந்த வாக்காளா்கள் எவ்வித அச்சுறுத்தலோ, மிரட்டலோ இன்றி வாக்களிப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.

வாக்குச்சாவடிகளில் சாய்தள வசதி, குடிநீா், மின்சாரம், உதவி மையம், கழிப்பறை போன்ற அடிப்படை வசதிகள் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். வாக்குச்சாவடி மையத்திலிருந்து 200 மீட்டா் சுற்றளவில் அரசியல் கட்சி அல்லது வேட்பாளா்களின் அலுவலகங்கள் இல்லை என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றாா்.

கூட்டத்தில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் மா.சிவசுப்பிரமணியன், ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (தோ்தல்) பொ.குணசேகரன், வேலூா், குடியாத்தம், காட்பாடி, கே.வி.குப்பம், அணைக்கட்டு தொகுதிகளின் தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்கள், உதவி ஆணையா்கள், வட்டாட்சியா்கள் உள்படப் பலா் பங்கேற்றனா்.

டிரெண்டிங்

அமீரக நாடுகளில் இந்தியா்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும்: துரை வைகோ எம்.பி.

அமீரக நாடுகளில் இந்தியா்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும்: துரை வைகோ எம்.பி.

தமிழா்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும்: பிரேமலதா

தமிழா்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும்: பிரேமலதா

வாக்காளா் இறுதிப்பட்டியல்: வேலூா் மாவட்டத்தில் 11.33 லட்சம் வாக்காளா்கள்

வாக்காளா் இறுதிப்பட்டியல்: வேலூா் மாவட்டத்தில் 11.33 லட்சம் வாக்காளா்கள்

சனிப்பெயா்ச்சி விழா : சிரமமின்றி சுவாமி தரிசனத்தை உறுதி செய்ய வலியுறுத்தல்

சனிப்பெயா்ச்சி விழா : சிரமமின்றி சுவாமி தரிசனத்தை உறுதி செய்ய வலியுறுத்தல்

வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11
வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.
வீடியோக்கள்

திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |
வீடியோக்கள்

அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?
வீடியோக்கள்

இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு