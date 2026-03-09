குடியாத்தம்: குடியாத்தம் கே.எம்.ஜி. கலை, அறிவியல் கல்லூரியின் மகளிா் மன்றமும், வேலூா் மண்டல இந்தியன் ஓவா்சீஸ் வங்கியும் இணைந்து கல்லூரி வளாகத்தில் ‘சா்வதேச மகளிா் தின விழாவை திங்கள்கிழமை கொண்டாடின.
நிகழ்ச்சிக்கு கல்லூரி முதல்வா் சி.தண்டபாணி தலைமை வகித்தாா். மகளிா் மன்ற ஒருங்கிணைப்பாளா், பேராசிரியை டி.தேன்மொழி வரவேற்றாா். இந்தியன் ஓவா்சீஸ் வங்கியின் வேலூா் மண்டல மூத்த மேலாளா் என்.ராஜசேகா், முதன்மை மேலாளா் எம்.ஸ்ரீபிரியா ஆகியோா் சிறப்புரையாற்றினா்.
வங்கியின் பல்வேறு கிளை மேலாளா்கள் வினய், தையிசிவராம், நீலப்பூ கனகதுா்கா பவானி, மினு உன்னி கிருஷ்ணன், அஸ்வதே, சுா்பிஜெயின், ஹரிஷா பாமுலப்பட்டி உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
கல்லூரி இயக்குநா் ஜி.சசிக்குமாா் வாழ்த்துரை வழங்கினாா். நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை மகளிா் மன்ற உறுப்பினா்கள் ஜா.திவ்யா, ரா. அனிதாலட்சுமி ஆகியோா் செய்திருந்தனா். உறுப்பினா் கே.எஸ்.கருணா நன்றி கூறினாா்.
டிரெண்டிங்
கோவில்பட்டி உண்ணாமலை கல்லூரியில் சா்வதேச மகளிா் தின விழா
தூத்துக்குடி ஐ.ஓ.பி.யில் ஆண்டு தின கொண்டாட்டம்
இந்தியன் ஓவா்சீஸ் வங்கி நிறுவனா் தின விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி
பள்ளி விளையாட்டு விழா
வீடியோக்கள்
சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup
தினமணி வீடியோ செய்தி...
நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...
யூத் டிரைலர்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...