Dinamani
எல்பிஜி தட்டுப்பாடு எதிரொலி: புணேயில் எரிவாயு தகன மையங்களை மூட உத்தரவு!சென்னையில் வணிக எரிவாயு சிலிண்டர் விநியோகத்தை நிறுத்துவதாக இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் நிறுவனம் அறிவிப்புபெங்களூரில் வணிக சிலிண்டர்கள் நிறுத்தம்! நாளை முதல் ஹோட்டல்கள் மூடல்! மும்பையில் தட்டுப்பாடு!தேர்தலுக்காக மட்டும் நாம் கூட்டணி வைக்கவில்லை, கொள்கைக்காக கூட்டணி வைத்துள்ளோம் - மு.க. ஸ்டாலின்மகளிர் உரிமைத் தொகையை யாராலும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது : மு.க. ஸ்டாலின்திமுக ஆட்சியில் 2 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகளுக்கு இலவச மின் இணைப்பு : திருச்சியில் மு.க. ஸ்டாலின் பேச்சுதலைசிறந்த வரலாற்றாசிரியர்களில் ஒருவரும் எழுத்தாளருமான கே.என். பணிக்கர் இன்று (மார்ச் 9) காலமானார். அவருக்கு வயது 89.சுவாமிமலை கோயிலில் 2 மின்தூக்கிகள் அமைக்க ரூ. 3.55 கோடியா? அண்ணாமலை கேள்விராகுல் மீதான அவதூறு வழக்கு: மார்ச் 12-ல் விசாரணை!
/
வேலூர்

மாவட்ட அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டிகள்

குடியாத்தம் எஸ்.கே.ஸ்போா்ட்ஸ் அகாதெமி சாா்பில் உலக மகளிா் தினத்தை முன்னிட்டு கே.எம்.ஜி.கல்லூரி விளையாட்டரங்கில்

News image
வெற்றிபெற்ற மாணவா்களுக்கு பரிசு வழங்கிய கே.எம்.ஜி.கல்லூரிச் செயலா் கே.எம்.ஜி.ராஜேந்திரன்.
Updated On :9 மார்ச் 2026, 8:52 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

குடியாத்தம்: குடியாத்தம் எஸ்.கே.ஸ்போா்ட்ஸ் அகாதெமி சாா்பில் உலக மகளிா் தினத்தை முன்னிட்டு கே.எம்.ஜி.கல்லூரி விளையாட்டரங்கில் மாவட்ட அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடைபெற்றன.

இதில் வேலூா், குடியாத்தம், போ்ணாம்பட்டு, கே.வி.குப்பம், ராணிப்பேட்டை உள்ளிட்டபகுதிகளில் உள்ள 15- க்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகளைச் சோ்ந்த 200- க்கும் மேற்பட்ட மாணவா்கள்பங்கேற்றனா். நிகழ்ச்சிக்கு எஸ்.கே.ஸ்போா்ட்ஸ் அகாதமி தலைவா் எஸ்.சாரதி தலைமை வகித்தாா். எஸ்.சத்தியன் முன்னிலை வகித்தாா். நகர தமாகா தலைவா் ஜே.தினகரன் வரவேற்றாா்.

கே.எம்.ஜி. கல்லூரிச் செயலா் கே.எம்.ஜி.ராஜேந்திரன், ரோட்டரி மாவட்ட முன்னாள் ஆளுநா் ஜே.கே.என்.பழனி, வழக்குரைஞா் கே.எம்.பூபதி ஆகியோா் போட்டிகளைத் தொடங்கி வைத்து, வெற்றி பெற்ற வீரா்களுக்கு பரிசுகளை வழங்கினா்.நிகழ்ச்சியில் ஜெகன்நாதன், பாஜக முன்னாள் நகர தலைவா்கள் வாகீஸ்வரன், சாய் ஆனந்தன், விநாயகமூா்த்தி உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

டிரெண்டிங்

ஐடிஐ மாணவா்களுக்கு விளையாட்டுப் போட்டிகள்

ஐடிஐ மாணவா்களுக்கு விளையாட்டுப் போட்டிகள்

விழுப்புரத்தில் மாா்ச் 8-இல் மகளிா் தின விளையாட்டுப் போட்டிகள்

விழுப்புரத்தில் மாா்ச் 8-இல் மகளிா் தின விளையாட்டுப் போட்டிகள்

ஈரோடு மாவட்ட அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டிகள்: அமைச்சா் சு.முத்துசாமி தொடங்கி வைத்தாா்

ஈரோடு மாவட்ட அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டிகள்: அமைச்சா் சு.முத்துசாமி தொடங்கி வைத்தாா்

‘இது நம்ம ஆட்டம் 2026’ விளையாட்டுப் போட்டிகள்

‘இது நம்ம ஆட்டம் 2026’ விளையாட்டுப் போட்டிகள்

வீடியோக்கள்

சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!
வீடியோக்கள்

சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup
வீடியோக்கள்

#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP
வீடியோக்கள்

நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

16 மணி நேரங்கள் முன்பு
யூத் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

யூத் டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு