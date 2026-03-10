காட்பாடி அருகே மளிகைக் கடையில் பொருள் வாங்குவது போல் நடித்து மூதாட்டியிடம் 5 பவுன் தங்க நகை பறித்துச் சென்ற நபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
காட்பாடியை அடுத்த வடுகன்குட்டை-குடியாத்தம் சாலை அண்ணா நகரை சோ்ந்தவா் முருகேசன். முன்னாள் படை வீரா். இவரது மனைவி சுமதி (63). இவருடன் அவரது தங்கை கோமதி வசித்து வருகி றாா். சுமதி வீட்டின் முன்பு மளிகை கடை நடத்தி வருகிறாா்.
திங்கள்கிழமை இரவு 7.50 மணியளவில் சுமதியின் கடை அருகில் 2 போ் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்தனா். அவா்களில் ஒருவா் இறங்கி சுமதியின் மளிகை கடைக்கு சென்று தண்ணீா் பாட்டில், மிக்சா் பொட்டலம் வாங்கியுள்ளாா். அதற்கான பணம் ரூ.74-ஐ சில்லரையாக கொடுத்துள்ளாா்.
அப்போது அந்த நபா் வேண்டுமென்றே சில்லரைகளை சிதற விட்டதாக தெரிகிறது. இதனால் சுமதி கடையில் குனிந்து கீழே விழுந்த சில்லரையை எடுக்க முயன்றபோது, அந்த அடையாளம் தெரியாத நபா் திடீரென சுமதியின் கழுத்தில் அணிந்திருந்த 5 பவுன் தங்க நகையை பறித்துக் கொண்டு தயாராக இருந்த இருசக்கர வாகனத்தில் ஏறி மாயமாகியுள்ளாா்.
இதுகுறித்து சுமதி அளித்த புகாரின்பேரில் காட்பாடி போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்து மா்ம நபா்களை தேடி வருகின்றனா்.
டிரெண்டிங்
வீட்டினுள் புகுந்து மூதாட்டியிடம் 9 பவுன் நகைகள் பறிப்பு
பெரம்பலூரில் மூதாட்டியிடம் தாலிக்கொடி பறிப்பு
மூதாட்டியிடம் 8 பவுன் சங்கிலி பறிப்பு
குரும்பூா் அருகே மூதாட்டியிடம் நகை பறிப்பு
வீடியோக்கள்
இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
துரு துரு பாடல்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani
தினமணி வீடியோ செய்தி...