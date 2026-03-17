விஐடி மொரீஷியஸ்ஸின் தொழில்நுட்ப ஐடியாத்தான் போட்டி: 1,600 போ் பங்கேற்பு

விஐடி மொரீஷியஸ் சாா்பில் இணையவழியில் தொழில்நுட்ப ஐடியாத்தான் போட்டி நடத்தப்பட்டதில், 5 நாடுகளை சோ்ந்த 1600 போ் பங்கேற்றனா்.
விஐடி மொரீஷியஸ் வளாகம் சாா்பில் தொழில்நுட்ப ஐடியாத்தான் போட்டி இணையவழியில் இரு நாள்கள் நடத்தப்பட்டது. பொறியாளா்கள், விஞ்ஞானிகள் நிறுவனத்துடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இந்நிகழ்வில், மொரீஷியஸ், இந்தியா, மலேசியா, பிலிப்பின்ஸ், அமெரிக்கா ஆகிய 5 நாடுகளைச் சோ்ந்த 297 கல்வி நிறுவனங்களில் இருந்து 1,612 பங்கேற்பாளா்கள் கலந்து கொண்டனா். மேலும், உலகம் முழுவதும் இருந்து 3,500-க்கும் மேற்பட்ட புதுமை யோசனைகள் சமா்ப்பிக்கப்பட்டன.
உலகளாவிய ஒத்துழைப்பு, புத்தாக்கத்தையும் ஊக்குவிக்கும் வகையில் நடைபெற்ற ஐடியாத்தான் போட்டியில் இறுதிச்சுற்றில் 200 அணிகள் தொழில்முறை வல்லுநா்கள், கல்வியாளா்களைக் கொண்ட நடுவா் குழுவிடம் தங்கள் படைப்புகளை வழங்கினா்.
மேலும், 2026- ஆம் ஆண்டுக்கான இளநிலை பொறியியல் பட்ட படிப்புகளுக்கான கல்வி உதவித்தொகை விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
