வேலூர்

சாலை விபத்தில் கல்லூரி மாணவா் உயிரிழப்பு

போ்ணாம்பட்டு அருகே சாலை விபத்தில் கல்லூரி மாணவா் உயிரிழந்தாா்.

Updated On :23 மார்ச் 2026, 7:18 pm

போ்ணாம்பட்டு அருகே சாலை விபத்தில் கல்லூரி மாணவா் உயிரிழந்தாா்.

போ்ணாம்பட்டை அடுத்த ஏரிகுத்தி மேட்டைச் சோ்ந்த பயாஸ் அகமது மகன் பைரோஸ்(20), துபேல் அகமது மகன் முகம்மத் பஹ்மான்(19). இவா்கள் இருவரும் கொண்டம்பல்லியில்உள்ள தனியாா் கல்லூரியின் முதலாம் ஆண்டு படித்து வந்தனா். நண்பா்களான இருவரும் திங்கள்கிழமை குடியாத்தத்திலுள்ள தனியாா் நீச்சல் குளத்துக்கு இருசக்கர வாகனத்தில் வந்தனா்.

கமலாபுரம் அருகே வந்தபோது, குடியாத்தத்திலிருந்து ஆந்திர மாநிலம் செல்ல எதிரே சென்ற காா் திடீரென இருசக்கர வாகனம் மீது மோதியுள்ளது. இதில் கீழே விழுந்த இருவரும் பலத்த காயமடைந்தனா். உடனடியாக இருவரும் குடியாத்தம் அரசு மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டனா்.

பின்னா் பைரோஸ் தீவிர சிகிச்சைக்காக குடியாத்தத்திலுள்ள தனியாா் மருத்துவமனைக்குஅழைத்துச் செல்லப்பட்டாா். முஹம்மத் பஹ்மான் ஆம்பூரிலுள்ள தனியாா் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டாா். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி முஹம்மத் பஹ்மான் உயிரிழந்தாா்.

இதுதொடா்பான புகாரின்பேரில் போ்ணாம்பட்டு போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.

தொடர்புடையது

சாலை விபத்தில் இரு தொழிலாளா்கள் உயிரிழப்பு! கல்லூரி மாணவா் உள்பட 3 போ் காயம்!

சாலை விபத்தில் இரு தொழிலாளா்கள் உயிரிழப்பு! கல்லூரி மாணவா் உள்பட 3 போ் காயம்!

சாலை விபத்தில் கல்லூரி மாணவி உயிரிழப்பு

சாலை விபத்தில் கல்லூரி மாணவி உயிரிழப்பு

சாலை விபத்தில் கல்லூரி மாணவா் உயிரிழப்பு

சாலை விபத்தில் கல்லூரி மாணவா் உயிரிழப்பு

சாலை விபத்தில் மாணவா் உயிரிழப்பு

சாலை விபத்தில் மாணவா் உயிரிழப்பு

நாங்க நாலு பேரு பாடல் வெளியீடு!
வீடியோக்கள்

நாங்க நாலு பேரு பாடல் வெளியீடு!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | அதிமுக தலைமையில் NDA தலைவர்கள்! | News & Views | Epi - 18 | #ndaalliance #admkalliance
வீடியோக்கள்

Podcast | அதிமுக தலைமையில் NDA தலைவர்கள்! | News & Views | Epi - 18 | #ndaalliance #admkalliance

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
திருமாவளவன் ஏன் அப்படிப் பேசினார்? | Thirumavalavan | VCK | DMK Alliance | TN Election 2026
வீடியோக்கள்

திருமாவளவன் ஏன் அப்படிப் பேசினார்? | Thirumavalavan | VCK | DMK Alliance | TN Election 2026

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
இசை ஆல்​பத்​தில் ரிஷி தேவா!
வீடியோக்கள்

இசை ஆல்​பத்​தில் ரிஷி தேவா!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

22 மார்ச் 2026