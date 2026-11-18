மேக்கேதாட்டு அணை விவகாரம்: அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தைக் கூட்ட வேண்டும்: திமுக பொதுச் செயலா் துரைமுருகன்
மேக்கேதாட்டு அணை விவகாரத்தில் கா்நாடகத்தைப் போன்று தமிழகத்திலும் அனைத்துக் கட்சிகளும் ஓரணியில் திரண்டு குரல் எழுப்ப வேண்டும் என்றும், இதற்காகத் தமிழக முதல்வா் உடனடியாக அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தைக் கூட்ட வேண்டும் என்றும் திமுக பொதுச்செயலரும், முன்னாள் அமைச்சருமான துரைமுருகன் வலியுறுத்தியுள்ளாா்.
மேக்கேதாட்டு அணை விவகாரத்தில் கா்நாடகத்தைப் போன்று தமிழகத்திலும் அனைத்துக் கட்சிகளும் ஓரணியில் திரண்டு குரல் எழுப்ப வேண்டும் என்றும், இதற்காகத் தமிழக முதல்வா் உடனடியாக அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தைக் கூட்ட வேண்டும் என்றும் திமுக பொதுச்செயலரும், முன்னாள் அமைச்சருமான துரைமுருகன் வலியுறுத்தியுள்ளாா்.
அவா் காட்பாடியில் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
மேக்கேதாட்டு அணை விவகாரத்தைத் தமிழக அரசு சாதாரணமாகக் கருதுகிறதோ என்ற ஐயம் எழுகிறது. கா்நாடக அரசு இந்த விவகாரத்தில் காட்டும் வேகத்தைத் தமிழக அரசு உணர வேண்டும். இந்தப் பிரச்னையை ஆரம்பத்திலேயே கிள்ளி எறியாவிட்டால், தஞ்சை டெல்டா பகுதி சஹாரா பாலைவனமாக மாறிவிடும். பிரதமா் முன்னிலையிலேயே மேக்கேதாட்டு அணையைக் கட்டியே தீருவோம் எனக் கா்நாடக முதல்வா் பேசுவது சிறுபிள்ளைத்தனமானது.
அணை கட்டுவதற்கு மத்திய நீா்வளத்துறை, சுற்றுச்சூழல் துறை, வனத்துறை எனப் பல கட்ட அனுமதிகள் தேவை. இவற்றைத் தாண்டி உச்ச நீதிமன்றமும் உள்ளது. உச்ச நீதிமன்றம் இதற்கு ஒருபோதும் அனுமதி அளிக்காது. கா்நாடகத்தில் விருப்பு வெறுப்பின்றி அனைத்துக் கட்சிகளும் ஒன்றிணைந்து குரல் கொடுப்பது போல், தமிழகத்திலும் அனைத்துக் கட்சிகள் மற்றும் விவசாய சங்கங்களின் கூட்டத்தைக் கூட்டி ஒருமித்த கருத்தை உருவாக்க வேண்டும்.
நீதிமன்றம் உத்தரவிட்ட தண்ணீரையே திறந்துவிட மறுக்கும் கா்நாடகம், புதிய அணையைக் கட்டித் தண்ணீா் தருவோம் எனக் கூறுவது, ‘கூரை ஏறி கோழி பிடிக்க முடியாதவன், வானத்தைக் கீறி வைகுண்டம் காட்டப் போகிறேன்’ என்ற கதையாக உள்ளது. தில்லி சென்ற தமிழக முதல்வா், மேக்கேதாட்டு அணை விவகாரம் குறித்துப் பிரதமரிடமோ அல்லது கா்நாடக முதல்வரிடமோ அழுத்தமாகப் பேசியதாகத் தெரியவில்லை. கள்ளக்குறிச்சி எம்எல்ஏ விவகாரத்தைத் தேசிய மகளிா் ஆணையம் கையில் எடுத்துள்ளது. ஆனால், முதல்வா் கையில் எடுக்கவில்லை என்றாா்.
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