கோவையில் சுட்டுப்பிடிக்கப்பட்ட உ.பி. கொள்ளையா்களில் ஒருவா் உயிரிழப்பு
கோவையில் வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்பில் 13 வீடுகளின் பூட்டை உடைத்து 42 பவுன் நகை திருடிய வழக்கில் போலீஸாரால் சுட்டுப்பிடிக்கப்பட்டவா்களில் ஒருவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
கோவை கவுண்டம்பாளையம் பகுதியில் உள்ள வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்பில் 1,848 வீடுகள் உள்ளன. அரசு அலுவலா்கள் வசிக்கும் இந்தக் குடியிருப்பின் ‘ஏ’ பிளாக்கில் 3 வீடுகள், சி (3) பிளாக்கில் 10 வீடுகள் என 13 வீடுகளில் வெள்ளிக்கிழமை பிற்பகல் திருட்டு சம்பவம் நடைபெற்றது.
இதில், இங்குள்ள குடியிருப்பில் வசிக்கும் நில எடுப்புப் பிரிவு வருவாய் அலுவலரின் வீட்டில் 30 பவுன் உள்பட மொத்தம் 13 வீடுகளில் 42 பவுன் நகைகள், 500 கிராம் வெள்ளிப் பொருள்கள், ரூ.1.50 லட்சம் ரொக்கம் ஆகியவை திருடப்பட்டிருந்தது தெரியவந்தது.
இது குறித்து கவுண்டம்பாளையம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து அந்தப் பகுதிகளில் பொருத்தப்பட்டிருந்த 100-க்கும் மேற்பட்ட கண்காணிப்பு கேமராக்களை ஆய்வு செய்தனா். இந்த திருட்டு சம்பவத்தில் தொடா்புடைய 3 போ், குனியமுத்தூா் அருகே உள்ள குளத்துப்பாளையம் பகுதியில் பதுங்கி இருப்பது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, கவுண்டம்பாளையம் போலீஸாா் அந்தப் பகுதிக்குச் சென்று உத்தர பிரதேசத்தைச் சோ்ந்த ஆசிஃப் (48), இா்ஃபான் (45), கல்லூ ஆரிஃப் (60) ஆகிய 3 பேரையும் சனிக்கிழமை துப்பாக்கியால் சுட்டுப் பிடித்தனா். இதில் காயமடைந்த 3 பேரும் கோவை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்தனா்.
இதனிடையே, பலத்த காயத்துடன் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த ஆசிஃப் ஞாயிற்றுக்கிழமை உயிரிழந்தாா். அவரது வலது காலில் துப்பாக்கி குண்டு பாய்ந்ததில் அதிக அளவிலான ரத்தம் வெளியேறியதால் அவா் உயிரிழந்ததாக மருத்துவமனை சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆனால், போலீஸாா் தரப்பில் சனிக்கிழமை மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருவது போன்று வெளியிடப்பட்ட புகைப்படத்தில் மற்ற இருவரும் கண்ணைத் திறந்து இருக்கும்போது, ஆசிஃப் மட்டும் கண்ணை மூடியிருந்ததால் அவா் சனிக்கிழமையே உயிரிழந்திருக்கலாம் என்ற சந்தேகத்தை எழுப்பியுள்ளது. மேலும், இந்த திருட்டு சம்பவம் தொடா்பாக உத்தர பிரதேசத்தைச் சோ்ந்த தாவூத், பா்மான் ஆகிய இருவரிடம் கவுண்டம்பாளையம் போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.