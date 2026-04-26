Dinamani
ஈரானுடனான அமைதிப்பேச்சு ரத்து! அமெரிக்க பிரதிநிதிகள் குழு தாயகம் திரும்ப டிரம்ப் உத்தரவுஐபிஎல்: ராஜஸ்தானுக்கு எதிராக ஹைதராபாத் அணி அபார வெற்றிபட்டியலின சமூகங்களுக்கு உள் ஒதுக்கீடு வழங்க கர்நாடக அமைச்சரவை ஒப்புதல்!திருச்சி - தாம்பரம் இடையே நாளை(ஏப். 26) சிறப்பு ரயில்! நீதி ஆயோக் துணைத் தலைவராக முன்னாள் தலைமைப் பொருளாதார ஆலோசகர் நியமனம்!மேற்கு வங்க பாஜக எம்எல்ஏவுக்கு நீதி ஆயோக் துணைத் தலைவர் பதவி: பிரதமரைச் சந்தித்து வாழ்த்து டெல்லி வீரர் லுங்கி இங்கிடிக்கு தலையில் காயம்! ஆம்புலன்ஸில் அழைத்துச் செல்லப்பட்டார் தெலங்கானா மேலவை உறுப்பினராகிறார் அசாருதீன்: ஆளுநர் ஒப்புதல்!அதானி நிறுவனத்தின் உண்மையான பெயர் மோதானி: ராகுல் கடும் தாக்கு
/
கோயம்புத்தூர்

விஜய் பேச்சால் உளவியல் சிக்கல்களைச் சந்திக்கும் குழந்தைகள்! காவல் ஆணையா் அலுவலகத்தில் புகாா்!

தவெக தலைவா் விஜய் பேச்சால் குழந்தைகள் உளவியல் சிக்கல்களைச் சந்திப்பதாகவும், இது தொடா்பாக விஜய் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் புகாா் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

News image

Updated On :25 ஏப்ரல் 2026, 10:21 pm

Syndication

இது தொடா்பாக விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் கோவை மாவட்ட தொண்டரணி அமைப்பாளா் பாலகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட நிா்வாகிகள் மாநகர காவல் ஆணையா் அலுவலகத்தில் சனிக்கிழமை புகாா் மனு ஒன்றை அளித்தனா்.

இதைத் தொடா்ந்து, பாலகிருஷ்ணன் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: சென்னையில் கடந்த 21-ஆம் தேதி நடைபெற்ற இறுதிக் கட்ட தோ்தல் பிரசாரத்தில் பேசிய தவெக தலைவா் விஜய், குழந்தைகள் சாக்லேட்டுக்கு அடம்பிடிப்பதுபோல, பெற்றோரிடம் அடம்பிடித்து தனக்கு வாக்களிக்க சொல்ல வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுத்தாா். அரசியல் முதிா்ச்சியற்ற இத்தகைய தூண்டுதல், பிஞ்சு குழந்தைகளின் மனநிலையை தோ்தல் ஆதாயத்துக்காக தவறாகப் பயன்படுத்துவதாகும்.

இதனால் எனது 5 வயது மகன், என்னிடம் விஜய்க்கு வாக்களிக்குமாறு அடம்பிடித்தான். அதற்கு நான் மறுப்பு தெரிவித்தபோது, மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி அழுதும், உணவைத் தவிா்த்தும் தவெகவுக்கு வாக்களிக்குமாறும் பிடிவாதம் பிடித்தான். இதனால், எனக்கு மிகுந்த மன வேதனை ஏற்பட்டது. இதேபோல, பல குழந்தைகள் உளவியல் சிக்கல்களை சந்திக்கின்றனா். இது மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டம், பாரதிய நியாய சன்ஹிதா சட்டங்களின்படி தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும்.

இது தொடா்பாக தவெக தலைவா் விஜய் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதோடு, அவா் பேசிய விடியோ காட்சிகளை சமூக வலைதளங்களில் இருந்து நீக்க வேண்டும். இது தொடா்பாக தோ்தல் ஆணையத்துக்கும் புகாா் அனுப்பியுள்ளேன். நடவடிக்கை எடுக்கவில்லையெனில் நீதிமன்றத்தை நாடுவேன் என்றாா்.

தொடர்புடையது

விஜய் மீது தோ்தல் ஆணையம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்: பெ.சண்முகம்

விஜய் மீது தோ்தல் ஆணையம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்: பெ.சண்முகம்

சென்னையில் விதிமுறைகளை மீறி பிரசாரம்: தவெக தலைவா் விஜய் மீது 3 வழக்குகள்

சென்னையில் விதிமுறைகளை மீறி பிரசாரம்: தவெக தலைவா் விஜய் மீது 3 வழக்குகள்

விஜய் பிரசாரத்தில் அதிகம் போ் கூடியதாக தவெக நிா்வாகி மீது வழக்கு

விஜய் பிரசாரத்தில் அதிகம் போ் கூடியதாக தவெக நிா்வாகி மீது வழக்கு

விஜய் ரோடு ஷோவில் போலீஸ் தடியடி: வாகனங்களின் சாவிகளை பறித்த போலீஸாா்

விஜய் ரோடு ஷோவில் போலீஸ் தடியடி: வாகனங்களின் சாவிகளை பறித்த போலீஸாா்

வீடியோக்கள்

கன்னக்குழியா பாடல்!
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
மண்டாடி படப்பிடிப்பு நிறைவு!
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
வெற்றி உற்சாகத்தில் ஆர்சிபி கோலி | IPL 2026 | RCB | GT | RCB VS GT | Virat kohli
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
வாக்கு சதவீதம் உயர்வுக்கு Vijay காரணமா?
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

24 ஏப்ரல் 2026