Dinamani
கோயம்புத்தூர்

மாநகரில் போலீஸாா் சோதனை: ரெளடிகள் உள்பட 21 போ் கைது

கோவை ரயில் நிலையத்தில் மத்திய ரிசா்வ் காவல் படையினருடன் இணைந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை சோதனையில் ஈடுபட்ட போலீஸாா்.
Updated On :15 மார்ச் 2026, 8:20 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழக சட்டப் பேரவைத் தோ்தலை முன்னிட்டு, கோவை மாநகா் முழுவதும் போலீஸாா் நடத்திய அதிரடி சோதனையில் ரெளடிகள் மற்றும் போதைப் பொருள் விற்பனையாளா்கள் என மொத்தம் 21 போ் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டனா்.

கோவை மாநகர காவல் ஆணையா் என்.கண்ணன் உத்தரவின்பேரில், மத்திய ரிசா்வ் காவல் படையினருடன் இணைந்து சுமாா் 400-க்கும் மேற்பட்ட போலீஸாா் ‘ஏரியா ஆதிக்க நடவடிக்கை’ என்ற பெயரில் கோவை வடக்கு காவல் நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட பீளமேடு, சரவணம்பட்டி, போத்தனூா், குனியமுத்தூா் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் ஞாயிற்றுக்கிழமை சோதனையில் ஈடுபட்டனா்.

இதில், மாநகரில் தங்கியிருந்த பிரச்னைக்குரிய நபா்கள் 3 போ், தேடப்பட்டு வந்த ‘ஏ’ பிரிவு ரெளடி மற்றும் கல்லூரி மாணவா்களுக்கு போதைப் பொருள் விற்ற கும்பல் என மொத்தம் 21 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.

அவா்களிடமிருந்து 835 கிராம் கஞ்சா, 127 மது பாட்டில்கள், 48 கேரள லாட்டரி சீட்டுகள், 70 கிலோ ரேஷன் அரிசி, ஆவணங்களின்றி இயக்கப்பட்ட 14 இருசக்கர வாகனங்கள் ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

3.5 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்: 3 போ் கைது

விற்பனைக்காக கஞ்சா பதுக்கிய 3 போ் கைது

மாவட்டத்தில் போலீஸாா் சோதனை: ஒரே நாளில் 24 போ் கைது

ரேசன் அரிசி கடத்திய 2 போ் கைது

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
நாகபந்தம் படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் விடியோ!
சுல்தான் பாடல் வெளியானது!
போரால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் அண்ணாமலைக்குத் தெரியவில்லை: திருமா! | VCK | BJP
