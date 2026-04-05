Dinamani
தோ்தலில் போட்டியிட அமைச்சா் காந்திக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கியது திமுக!4 மாநிலங்கள், புதுச்சேரி பேரவைத் தோ்தல்: ரூ.651 கோடி பணம், பரிசுப் பொருள்கள் பறிமுதல்!டிரம்ப்பின் கெடு இன்று மாலையுடன் நிறைவு! மிகப்பெரிய வியப்பு காத்திருப்பதாக ஈரான் புதிய மிரட்டல்!!நாளைமுதல் ‘பூத் சிலிப்’ விநியோகிக்கத் திட்டம்!!இன்று இறுதியாகிறது வாக்காளா் பட்டியல்! விருதுநகா், தேனி, திண்டுக்கல் மாவட்டங்களின் மலைப் பகுதிகளில் இன்று பலத்த மழை வாய்ப்புவேட்புமனு தாக்கல் இன்று நிறைவுமுதல்வா் ஸ்டாலின் 3ஆம் கட்ட பிரசாரம்: புதுச்சேரியில் இன்று தொடக்கம்!கேரளம், அஸ்ஸாமில் நாளையுடன் பிரசாரம் நிறைவு - உச்சகட்ட வாக்குசேகரிப்பு
/
கோயம்புத்தூர்

பாரதியாா் பல்கலை.யில் முனைவா் பட்டப் படிப்பு: நுழைவுத் தோ்வுக்கு ஏப்.30 வரை விண்ணப்பிக்கலாம்

பாரதியாா் பல்கலைக்கழகத்தில் முனைவா் பட்டப் படிப்புக்கான நுழைவுத் தோ்வுக்கு ஏப்.30-ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

News image

Updated On :5 ஏப்ரல் 2026, 1:43 am

Syndication

இதுகுறித்து பல்கலைக்கழகப் பதிவாளா் ஆா்.ராஜவேல் கூறியிருப்பதாவது:

பாரதியாா் பல்கலைக்கழக துறைகளிலும், பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைக்கப்பட்ட கல்லூரிகள், ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களிலும் 2026-2027-ஆம் கல்வி ஆண்டில் வழங்கப்படும் முனைவா் பட்டம் (பிஹெச்.டி) படிப்புக்கான பொது தகுதித் தோ்வு மே 30, 31-ஆம் தேதிகளில் நடைபெறுகிறது. இந்தத் தோ்வு கணினி வழியாக குறிப்பிட்ட மையங்களில் நடத்தப்படுகிறது.

தோ்வு அட்டவணை, தோ்வு மைய விவரங்கள் பல்கலைக்கழக இணையதளத்தில் அறிவிக்கப்படும். விண்ணப்பதாரா்கள் பொதுத் தகுதித் தோ்வுக்கான விண்ணப்பங்களை ஏப்ரல் 6 முதல் 30-ஆம் தேதி வரை பல்கலைக்கழக இணையதளத்தின் மூலமாக விண்ணப்பிக்கலாம். யுஜிசி நெட், சிஎஸ்ஐஆா் நெட், செட், ஸ்லெட், கேட் தோ்ச்சி பெற்றவா்கள், டிஆா்டிஓவில் பணிபுரியும் அறிவியலாளா்கள் உள்ளிட்டோா் இந்தத் தோ்வை எழுதத் தேவையில்லை என்றாா்.

தொடர்புடையது

ஐஐஎஸ்இஆா் நிறுவன இளநிலைப் படிப்பு நுழைவு சோ்க்கைக்கு திறனறித் தோ்வு

ஐஐஎஸ்இஆா் நிறுவன இளநிலைப் படிப்பு நுழைவு சோ்க்கைக்கு திறனறித் தோ்வு

தேசிய வருவாய் வழி, திறன் படிப்பு உதவித்தொகை: 6,695 மாணவா்கள் தோ்வு!

தேசிய வருவாய் வழி, திறன் படிப்பு உதவித்தொகை: 6,695 மாணவா்கள் தோ்வு!

‘க்யூட்’ நுழைவுத் தோ்வு: விண்ணப்பிக்க கூடுதல் அவகாசம்

‘க்யூட்’ நுழைவுத் தோ்வு: விண்ணப்பிக்க கூடுதல் அவகாசம்

என்சிஇடி நுழைவுத் தோ்வு: விண்ணப்பப் பதிவு தொடக்கம்

என்சிஇடி நுழைவுத் தோ்வு: விண்ணப்பப் பதிவு தொடக்கம்

வீடியோக்கள்

நூறு சாமி டீசர்!
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
பேட்ரியாட் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு