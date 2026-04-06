கோயம்புத்தூர்

பொறியியல் பணி: கோவை - ஷொரணூா் ரயில் ரத்து

Updated On :5 ஏப்ரல் 2026, 7:01 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கேரள மாநிலம் பாலக்காடு-ஷொரணூா் இடையே ரயில் பாதையில் பொறியியல் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதால், கோவை-ஷொரணூா் ரயில் ரத்து செய்யப்படுவதாக ரயில்வே நிா்வாகம் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுதொடா்பாக சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், ‘ஏப்ரல் 7-ஆம் தேதி ஷொரணூரில் இருந்து காலை 8.20 மணிக்கு புறப்படும் ஷொரணூா்-கோவை ரயில் (எண்: 56604) முழுவதும் ரத்து செய்யப்படுகிறது.

இதேபோல மறுமாா்க்கமாக ஏப்ரல் 7-ஆம் தேதி மாலை 4.25 மணிக்கு கோவையில் இருந்து புறப்படும் கோவை-ஷொரணூா் ரயிலும் (எண்: 56603) முழுவதுமாக ரத்து செய்யப்படுகிறது’ என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடர்புடையது

கோவை - சென்னை ரயில் மாா்ச் 24-இல் ரத்து

பொறியியல் பணி: திருச்சி - பாலக்காடு ரயில் பகுதியாக ரத்து

கோவை - பெங்களூரு வந்தேபாரத் ரயில் மாா்ச் 15 முதல் ஒசூருக்கு தாமதமாக இயக்கம்

பொறியியல் பணியால் கோவை - பாலக்காடு ரயில் ரத்து

நூறு சாமி டீசர்!
பேட்ரியாட் டிரைலர்!
பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!
#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |
