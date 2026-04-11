கோவை ரயில்கள் தாமதமாக இயக்கம்

பாலக்காடு ரயில்வே கோட்டத்துக்கு உள்பட்ட வாளையாறு பகுதியில் ரயில் பாதையில் மேம்பாட்டுப் பணிகள் நடைபெற இருப்பதால் கோவை ரயில்கள் தாமதமாக இயக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது தொடா்பாக, பாலக்காடு ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு:
வாளையாறு பகுதியில் உள்ள ரயில் பாதையில் மேம்பாட்டுப் பணி நடைபெற இருப்பதால் ஏப்ரல் 11 மற்றும் 14- ஆம் தேதி, கோவை - மங்களூரு சென்ட்ரல் நிலையம் ரயில் (எண்: 16323) 25 நிமிஷங்கள் தாமதமாகப் புறப்படும். ஏப்ரல் 11, 14, 19 ஆகிய நாள்களில் பாலக்காடு - திருச்சி விரைவு ரயில் (எண்: 16844) 20 நிமிஷங்கள் தாமதமாகப் புறப்படும்.
கோவை ரயில் ரத்து: மேலும் இந்த மேம்பாட்டுப் பணிகளால் கோவை - ஷொரணூா் பயணிகள் ரயில் (எண்: 56603) ஏப்ரல் 12 மற்றும் 17ஆகிய இரு நாள்கள் முழுவதுமாக ரத்து செய்யப்படுகிறது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
