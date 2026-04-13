Dinamani
ஐபிஎல்: 57 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஹைதராபாத் அணி அபார வெற்றிஈரானுக்கு எதிராக ஹோர்முஸ் நீரிணை முற்றுகை தொடக்கம்: கடல்சார் வர்த்தக நடவடிக்கைகள் மையம் திராவிட மாடல் ஆட்சியில் வடக்கு வாழ்கிறது என்ற நிலை மாறி, தெற்கு தான் நாட்டிற்கு வழிகாட்டுகிறது: மு.க. ஸ்டாலின்தமிழ்நாட்டுக்கு வடக்கில் இருந்துதான் ஆபத்து வரும் : திருவள்ளூர் பிரசாரத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் பேச்சுஅதிமுக தலைவர்களான எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா உள்ளிட்டோரை அவமதித்தது திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமிமறைந்த தலைவர்களை அவமதிக்கவில்லை: இபிஎஸ் பிரசாரம்தமிழகத்தில் பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு கவலை அளிக்கிறது : பிரதமர் மோடி மாற்றத்திற்கானது தே.ஜ. கூட்டணி : பூத் கமிட்டி உறுப்பினர்களுடன் பேசிய பிரதமர் மோடிஅஸ்ஸாம் முதல்வர் ஊழல்வாதி: ராகுல் காந்தி விமர்சனம்
/
கோயம்புத்தூர்

‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படம் ஒளிபரப்பு: உள்ளூா் சேனல் உரிமையாளா் கைது

‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படத்தை சட்டவிரோதமாக ஒளிபரப்பிய உள்ளூா் தொலைக்காட்சி சேனல் உரிமையாளர் கைது...

News image

ஜனநாயகன் படத்தின் போஸ்டர்.

Updated On :13 ஏப்ரல் 2026, 8:00 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மத்திய தணிக்கை குழுவின் சான்றிதழ் பெறாத ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படத்தை சட்டவிரோதமாக ஒளிபரப்பிய உள்ளூா் தொலைக்காட்சி சேனல் உரிமையாளரை கோவை மாவட்ட காவல் துறையினா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா். மேலும், அந்த நிறுவனத்தின் அலுவலகத்துக்கும் ‘சீல்’ வைக்கப்பட்டது.

கோவை மாவட்டம், கருமத்தம்பட்டி காவல் நிலைய எல்லைக்கு உள்பட்ட பகுதியில் உள்ளூா் சேனலில், தணிக்கை சான்றிதழ் இன்னும் வழங்கப்படாத மற்றும் திரையரங்குகளில் வெளியாகாத ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படம் கடந்த ஏப்ரல் 11-ஆம் தேதி ஒளிபரப்பப்பட்டுள்ளது. இணையத்தில் சட்டவிரோதமாக கசிந்த ‘லிங்க்’ மூலம் இந்தப் படம் பொதுமக்களுக்காக ஒளிபரப்பப்பட்டதாக தகவல் வெளியானது.

இதுகுறித்து தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் கோவை புகா் கிழக்கு மாவட்ட துணைச் செயலா் மோகனப்பிரியா கருமத்தம்பட்டி காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா். இதனடிப்படையில் வழக்குப் பதிவு செய்த காவல் துறையினா் விசாரணை மேற்கொண்டனா்.

விசாரணையில், திரைப்படத்தை ஒளிபரப்பு செய்ததாக அந்த சேனலின் உரிமையாளரான சோமனூா் சாலை பகுதியைச் சோ்ந்த பழனிசாமி (44) என்பவரை, போலீஸாா் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா். மேலும், குற்றச்செயலுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட கணினி, 5 ஹாா்ட் டிஸ்க் மற்றும் மின்னணு சாதனங்களை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா். சட்டவிரோத நடவடிக்கையில் ஈடுபட்ட அந்த நிறுவனத்தின் அலுவலகத்துக்கு அதிகாரிகள் முன்னிலையில் ‘சீல்’ வைக்கப்பட்டது.

ஜன நாயகன் படம் கசிந்த விவகாரம்: 6 பேர் கைது!

ஜன நாயகன் படம் கசிந்த விவகாரம்: 6 பேர் கைது!

சட்டவிரோத குடியேற்றம்: வங்கதேசத்தைச் சோ்ந்த 2 பெண்கள் கைது

நாகா்கோவில் அருகே 2 கல்குவாரிகளை மூட உத்தரவு

ஒன்ஸ் மோர் வெளியீடு பற்றிய தகவல்!

வீடியோக்கள்

அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை தோல்வி! அடுத்தது என்ன?
வீடியோக்கள்

அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை தோல்வி! அடுத்தது என்ன?

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

Delhi Vs Chennai | முதல்வரின் சிறுபிள்ளைத்தனம்! அண்ணாமலை Press Meet | BJP | DMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ் டீசர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 ஏப்ரல் 2026
வீடியோக்கள்

டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!

தினமணி செய்திச் சேவை

12 ஏப்ரல் 2026