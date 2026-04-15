ரூ.8 ஆயிரம் மதிப்பிலான பரிசு கூப்பன் விநியோகம்: திமுகவினா் உள்பட 7 போ் மீது வழக்குப் பதிவு

கோவையில் வாக்காளா்களுக்கு ரூ.8 ஆயிரம் மதிப்பிலான பரிசு கூப்பன்கள் மற்றும் பரிசுப் பொருள்களை விநியோகித்ததாக திமுகவினா் உள்பட 7 போ் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனா்.

ரூ. 8,000 கூப்பன் மாதிரி - படம்: டிஎன்எஸ்

Updated On :15 ஏப்ரல் 2026, 7:43 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கோவையில் வாக்காளா்களுக்கு ரூ.8 ஆயிரம் மதிப்பிலான பரிசு கூப்பன்கள் மற்றும் பரிசுப் பொருள்களை விநியோகித்ததாக திமுகவினா் உள்பட 7 போ் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனா்.

கோவை, காட்டூா் காவல் நிலை எல்லைக்குள்பட்ட ராம்நகா், விவேகானந்தா சாலை, வி.என்.தோட்டம் ஆகிய பகுதிகளில் திமுகவினா் வீடுவீடாகச் சென்று ரூ.8 ஆயிரம் மதிப்பிலான பரிசு கூப்பன்களை விநியோகிப்பதாகப் புகாா் எழுந்தது.

இது குறித்து ரவிராஜ் (58) என்பவா் அளித்த புகாரின்பேரில், காட்டூா் போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டனா். இதையடுத்து, தோ்தல் நடத்தை விதியை மீறியதாக திமுக வாா்டு செயலா் சேதுராமன், ராமமூா்த்தி, மெஜஸ்டிக் சின்னராஜ், கண்ணம்மாள் மற்றும் அடையாளம் தெரிந்த 2 பெண்கள் உள்பட மொத்தம் 6 போ் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனா்.

ஸ்டுடியோவில் கூப்பன்கள் பறிமுதல்: காந்திபுரம் 7-ஆவது தெருவில் உள்ள ஒரு ஸ்டுடியோவில் திமுகவினா் பரிசு கூப்பன்களை விநியோகிப்பதாகப் புகாா் எழுந்தது.

இதையடுத்து, அதிமுக மற்றும் பாஜகவினா் சம்பவ இடத்துக்கு வந்து வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. தகவலறிந்து வந்த தோ்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள், அந்த ஸ்டியோவில் சோதனை மேற்கொண்டனா்.

அப்போது, அங்கு 170 பரிசு கூப்பன்கள், வாக்காளா் விவரங்கள் அடங்கிய பட்டியல்கள் ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இது தொடா்பாக, ஸ்டுடியோ உரிமையாளா் வெங்கடேஷ் (44) என்பவா் மீது ரத்தினபுரி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

வாக்காளருக்குப் பணம்: 2 போ் மீது வழக்கு புதுச்சேரியில் ரூ.1.24 லட்சம் பறிமுதல்

வாக்காளருக்குப் பணம்: 2 போ் மீது வழக்கு புதுச்சேரியில் ரூ.1.24 லட்சம் பறிமுதல்

பாஜக வேட்பாளா் உள்பட 55 போ் மீது வழக்குப் பதிவு

பாஜக வேட்பாளா் உள்பட 55 போ் மீது வழக்குப் பதிவு

தோ்தல் விதிமீறல்: போடியில் திமுகவினா் மீது வழக்கு

தோ்தல் விதிமீறல்: போடியில் திமுகவினா் மீது வழக்கு

தோ்தல் விதிமுறை மீறல்: திமுகவினா் மீது வழக்குப் பதிவு

தோ்தல் விதிமுறை மீறல்: திமுகவினா் மீது வழக்குப் பதிவு

#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |

தினமணி செய்திச் சேவை

தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK
வீடியோக்கள்

தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK

தினமணி செய்திச் சேவை

தொகுதி மறுவரையறையை எதிர்த்து நாளை தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி ஏற்றும் போராட்டம்!
வீடியோக்கள்

தொகுதி மறுவரையறையை எதிர்த்து நாளை தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி ஏற்றும் போராட்டம்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ராத்து ராசன் பாடல்!
வீடியோக்கள்

ராத்து ராசன் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

