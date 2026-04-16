கோவையில் இளைஞா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.
பிகாா் மாநிலத்தைச் சோ்ந்தவா் சச்சின்குமாா் (23). இவா், கோவை சுந்தராபுரம் அருகேயுள்ள மாகாளியம்மன் கோயில் தெரு பகுதியில் தங்கி, அப்பகுதியில் உள்ள தனியாா் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வந்தாா்.
இந்நிலையில், உடன் பணியாற்றும் பெண் ஒருவரை சச்சின்குமாா் காதலித்து வந்ததாகவும், அப்பெண் இவருடன் பேசுவதை கடந்த சில நாள்களாக தவிா்த்து வந்ததால் அவா் மனவேதனையில் இருந்து வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், சச்சின்குமாா் தங்கியிருந்த அறையில் இருந்து கடந்த புதன்கிழமை துா்நாற்றம் வீசியுள்ளது.
இது குறித்து போலீஸாருக்கு அக்கம்பக்கத்தினா் தகவல் தெரிவித்தனா்.
சம்பவ இடத்துக்கு வந்த சுந்தராபுரம் போலீஸாா் கதவை உடைத்து உள்ளே சென்று பாா்த்தபோது, சச்சின்குமாா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டது தெரியவந்தது.
இச்சம்பவம் குறித்து சுந்தராபுரம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
தொடர்புடையது
பணிநீக்கம் செய்யப்பட்ட தூய்மைப் பணியாளா் தற்கொலை
பள்ளி மாணவி தூக்கிட்டுத் தற்கொலை
தொழிலாளி தற்கொலை
திருப்பூரில் கா்ப்பிணி தூக்கிட்டுத் தற்கொலை
வீடியோக்கள்
Podcast | மகளிர் இடஒதுக்கீடா தொகுதி மறுவரையறையா?: முழுப் பின்னணி! | News & Views | E-27 |
தினமணி செய்திச் சேவை
தொகுதி மறுவரையறையும் எதிர்ப்பும்! தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி போராட்டம்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |
தினமணி செய்திச் சேவை
தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK
தினமணி செய்திச் சேவை