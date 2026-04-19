வீட்டு வரி, குடிநீா் வரி ஆகியவற்றை உயா்த்தியதுதான் திமுக அரசின் சாதனை என்று கவுண்டம்பாளையம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் பி.ஆா்.ஜி.அருண்குமாா் குற்றஞ்சாட்டினாா்.
கவுண்டம்பாளையம் தொகுதியில் போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளா் பி.ஆா்.ஜி.அருண்குமாா், துடியலூரை அடுத்த அசோகபுரம், செங்காளிபாளையம், காந்தி காலனி, கணபதி நகா், பாலாஜி நகா், நியூ பாலாஜி நகா், வி.கே.எல்.நகா், ரங்கம்மாள் காலனி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சனிக்கிழமை வாக்கு சேகரித்து பேசுகையில், கடந்த 5 ஆண்டுகளில் வீட்டு வரி, குடிநீா் வரி, சொத்து வரி, மின் கட்டணம் ஆகியவற்றை உயா்த்தியதுதான் திமுக அரசின் சாதனை. இதில், பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அதிமுக ஆட்சி அமைந்தவுடன் ரூ.10 ஆயிரம் உடனடியாக வழங்கப்படும் என்றாா்.
பிரசாரத்தின்போது, பிஆா்ஜி அருண்குமாருக்கு பெண்கள் ஆரத்தி எடுத்து பூக்கள் தூவி வரவேற்பு அளித்தனா். மேலும், ஊராட்சியின் முன்னாள் தலைவா் ரமேஷ், முன்னாள் துணைத் தலைவா் ஆடிட்டா் சண்முகசுந்தரம் உள்ளிட்ட கட்சி நிா்வாகிகள் வேட்பாளா் பி.ஆா்.ஜி.அருண்குமாருக்கு வாள் கொடுத்தனா்.
கைலைவாசன், செல்வகுமாா் உள்ளிட்ட அதிமுக நிா்வாகிகள், பாஜக மண்டலத் தலைவா் சரவணகுமாா், பொதுச் செயலா் மோகன் உள்ளிட்ட கூட்டணிக் கட்சி நிா்வாகிகள் உடனிருந்தனா்.
