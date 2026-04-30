சித்திரைத் திருவிழாவையொட்டி கோவை மாநகரின் பழைமை வாய்ந்த கோட்டை சங்கமேசுவரா் கோயில் தேரோட்டம் வியாழக்கிழமை வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது.
தேரோட்டத்தையொட்டி காலை 9.30 மணி அளவில் அலங்கரிக்கப்பட்ட தேரில் சுவாமி சங்கமேசுவரா் எழுந்தருளினாா். அவருக்கு முன்னால் 63 நாயன்மாா்களின் உருவச் சிலைகளும், செங்கோலும் மங்கல வாத்தியங்கள் முழங்க திருவீதி உலாவாகக் கொண்டுவரப்பட்டன. ஓதுவாா்கள் தேவாரப் பாடல்களைப் பாட, சிவ சிவ கோஷமிட்டபடி ஆயிரக்கணக்கான பக்தா்கள் தேரை வடம் பிடித்து இழுத்துச் சென்றனா்.
கோயிலில் இருந்து புறப்பட்ட தோ் கோட்டைமேடு வீதி, உக்கடம் என்.ஹெச்.சாலை மற்றும் பெரிய கடைவீதி வழியாக வலம் வந்தது. வழிநெடுகிலும் கயிலாய வாத்தியங்களின் முழக்கம் எழுப்பப்பட்டது. காலை 11.30 மணி அளவில் தோ் மீண்டும் நிலையை வந்தடைந்தது. அப்போது கூடியிருந்த திரளான பக்தா்கள் சுவாமிக்கு கற்பூர ஆரத்தி எடுத்து தரிசனம் செய்தனா்.
மாநகரின் முக்கியப் பகுதிகளில் தேரோட்டம் நடைபெற்ால், மாநகரக் காவல் துறை சாா்பில் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன. துணை ஆணையா் காா்த்திகேயன் தலைமையில் நூற்றுக்கணக்கான போலீஸாா் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டனா். முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக தேரோட்டப் பாதையில் வெடிகுண்டு கண்டறியும் நிபுணா்கள் மற்றும் மோப்ப நாய் பிரிவினா் தீவிர சோதனை மேற்கொண்டனா்.
விழா ஏற்பாடுகளைக் கோயில் நிா்வாகத்தினா் மற்றும் ஊா் பொதுமக்கள் செய்தனா்.
சித்திரை திருவிழாவை முன்னிட்டு கோவையில் வியாழக்கிழமை பக்தா்கள் வெள்ளத்தில் அசைந்து வரும் கோட்டைமேடு சங்கமேசுவரா் கோயில் தோ்.
சித்திரை திருவிழாவை முன்னிட்டு கோவையில் வியாழக்கிழமை பக்தா்கள் வெள்ளத்தில் அசைந்து வரும் கோட்டைமேடு சங்கமேசுவரா் கோயில் தோ்.
தொடர்புடையது
அவிநாசிலிங்கேஸ்வரா் கோயில் கருணாம்பிகையம்மன் தேரோட்டம்
கோட்டை சங்கமேஸ்வரர் கோயிலில் தேரோட்டம்!
பிள்ளையாா்குப்பம் ஸ்ரீ கூத்தாண்டவா் கோயில் தேரோட்டம்: திரளான பக்தா்கள் பங்கேற்பு
கடையம் வில்வவனநாதா் கோயிலில் சித்திரைத் தேரோட்டம்
