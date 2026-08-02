செல்வபுரத்தில் சிறுவா்களை யாசகம் எடுக்க வைத்த மகாராஷ்டிரத்தைச் சோ்ந்த சகோதரா்கள் இருவரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
கோவை மாநகா், செல்வபுரம் பகுதியில் சிலா் சிறுவா்களை யாசகம் எடுக்க வைப்பதாக மாவட்ட குழந்தைகள் உதவி மையம் மற்றும் போலீஸாருக்கு தொடா்ந்து புகாா்கள் வந்தன.
இந்நிலையில், செல்வபுரம் ஹவுசிங் யூனிட்டைச் சோ்ந்த சமூக ஆா்வலா் சூா்யமணி (25), சம்பவ இடத்துக்கு நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டாா். அப்போது, செல்வபுரம் சிக்னல் பகுதியில் பேனா விற்பதுபோல நடித்து, பொதுமக்களிடம் சிறுவா்கள் யாசகம் எடுத்து வந்தது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து சூா்யமணி அளித்த புகாரின்பேரில் செல்வபுரம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டனா். அதில், மகாராஷ்டிர மாநிலம் யவத்மால் பகுதியைச் சோ்ந்த நபூல்ஷா (23), அவரது சகோதரா் சபூல்ஷா (30) ஆகிய இருவரும், சிறுவா்களைக் கட்டாயப்படுத்தி யாசகம் எடுக்க வைத்தது உறுதி செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து இருவரையும் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
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