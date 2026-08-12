கோவை அருகே கைப்பேசியை பறித்துச் சென்றது தொடா்பான மோதலில் பொறியியல் கல்லூரி மாணவா் அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்டது குறித்து சக கல்லூரி மாணவா்கள் 5 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், வள்ளலாா் வீதியைச் சோ்ந்தவா் கென்னடி மகன் அமுதன் (19). இவா் கோவை, செட்டிபாளையம் பகுதியில் உள்ள தனியாா் பொறியியல் கல்லூரியில் 3-ஆம் ஆண்டு படித்து வந்தாா். கடந்த ஜூலை 24-ஆம் தேதி கல்லூரி விடுதியில் பணிபுரியும் வடமாநில சமையலரைத் தாக்கிய வழக்கில் பெற்றோருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு, விடுதியில் இருந்து அமுதன் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டாா். இதனால், ஒத்தக்கால்மண்டபம் பகுதியில் நண்பா்களுடன் தனியாக அறை எடுத்து தங்கி வந்துள்ளாா்.
இதே கல்லூரியில் 2-ஆம் ஆண்டு சிவில் இன்ஜினியரிங் படிக்கும் இளவரசன் (18), நண்பா்களுடன் ஒத்தக்கால்மண்டபம் பூங்கா நகா் பகுதியில் உள்ள ஒரு வாடகை அறையில் தங்கியுள்ளாா்.
இந்நிலையில் கடந்த 10-ஆம் தேதி அதிகாலை சுமாா் 5.30 மணி அளவில் முகமூடி அணிந்த கும்பல் இளவரசன் தங்கியுள்ள அறைக்குச் சென்று கத்தியைக் காட்டி மிரட்டி அங்கிருந்த மாணவா்களைத் தாக்கி, இரண்டு கைப்பேசிகளைப் பறித்துவிட்டு தப்பியது. அவா்களைத் துரத்தியபோது ஒருவரின் முகமூடி விலகியதில் அவா் அமுதன் என்பது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து இளவரசன் அளித்த புகாரின்பேரில் செட்டிபாளையம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வந்தனா்.
இதைத்தொடா்ந்து, அதே நாள் காலை 8.30 மணி அளவில் அமுதன், அவரது நண்பா் ஸ்ரீமன் (19) ஆகியோா் மலுமிச்சம்பட்டி அருகே கல்லூரி நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தனா். அப்போது கைப்பேசி பறிப்புச் சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்ட தரப்பைச் சோ்ந்த சிலா், அமுதனை அடையாளம் கண்டு காரில் வழிமறித்துள்ளனா். பின்னா் அமுதன், ஸ்ரீமன் ஆகிய இருவரையும் கல்லூரியின் பின்புறம் உள்ள மைதானத்துக்கு அழைத்துச் சென்று தாக்கியுள்ளனா்.
தாக்குதலுக்குப் பின் காலை 10 மணி அளவில் அமுதன் தனது அறைக்கு வந்து தங்கியுள்ளாா். கல்லூரி முடிந்து தங்கும் அறைக்கு மாணவா்கள் பிற்பகல் 3 மணி அளவில் திரும்பி வந்தபோது காயங்களுடன் அமுதன் அசைவின்றி கிடந்தாா். அப்போது, திடீரென அவருக்கு கடும் மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டுள்ளது. உடனடியாக அவரை நண்பா்கள் மீட்டு, எல்அண்ட் டி புறவழிச் சாலையில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு சென்றனா். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி அமுதன் உயிரிழந்தாா்.
இதுதொடா்பாக ஸ்ரீமன் அளித்த புகாரின்பேரில் செட்டிபாளையம் போலீஸாா் கொலை வழக்குப் பதிவு செய்து, தொடா்புடைய 5 கல்லூரி மாணவா்களைக் கைது செய்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
அதிகாலை நடைபெற்ற கைப்பேசி பறிப்புச் சம்பவத்தின் தொடா்ச்சியாகவே இந்தத் தாக்குதல் நிகழ்ந்துள்ளது போலீஸாரின் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. இதில் தொடா்புடைய மற்றவா்களையும் போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.