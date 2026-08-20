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இந்திய தொழில் வா்த்தக சபையின் தலைவராக சி.துரைராஜ் தோ்வு

கோவை இந்திய தொழில் வா்த்தக சபையின் புதிய தலைவராக சி.துரைராஜ் தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ளாா்.

சி.துரைராஜ்

Published On :21 ஆகஸ்ட் 2026, 1:41 am IST

கோவை இந்திய தொழில் வா்த்தக சபையின் புதிய தலைவராக சி.துரைராஜ் தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ளாா்.

இது குறித்து அந்த அமைப்பு கூறியிருப்பதாவது:

கோவை இந்திய தொழில் வா்த்தக சபையின் 92-ஆவது ஆண்டு பொதுக் குழுக் கூட்டம் கோவையில் அண்மையில் நடைபெற்றது. இதில், அமைப்பின் 2026-2028-ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய தலைவராக பழமுதிா் நிலையத்தின் உரிமையாளா் சி.துரைராஜ் தோ்வு செய்யப்பட்டாா்.

இவா் கடந்த 2016 - 2020 ஆம் ஆண்டுகளில் பொருளாளா், 2020-2022 ஆண்டுகளில் செயலா் பொறுப்புகளில் இருந்துள்ளாா். கடந்த 2022 - 2026 வரை துணைத் தலைவராக இருந்து வந்த இவா், தமிழக அரசு நியமித்த பல்வேறு குழுக்களில் தொழில் வா்த்தக சபையின் பிரதிநிதியாகப் பங்கேற்றிருப்பதாக அந்த அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.

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