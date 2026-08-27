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கொங்குநாடு கலைக் கல்லூரியில் மாணவா் பேரவை தொடக்கம்

கோவை கொங்குநாடு கலை அறிவியல் கல்லூரியில் மாணவா் பேரவை தொடக்க விழா கல்லூரிச் செயலரும் இயக்குநருமான சி.ஏ.வாசுகி தலைமையில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

கோவை கொங்குநாடு கலை அறிவியல் கல்லூரியில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற மாணவா் பேரவை தொடக்க விழாவில் பங்கேற்ற வீ த லீடா்ஸ் அமைப்பின் தலைவா் கே.அண்ணாமலை, கல்லூரிச் செயலரும் இயக்குநருமான சி.ஏ.வாசுகி மற்றும் மாணவா்கள்.

Published On :28 ஆகஸ்ட் 2026, 12:32 am IST

கோவை கொங்குநாடு கலை அறிவியல் கல்லூரியில் மாணவா் பேரவை தொடக்க விழா கல்லூரிச் செயலரும் இயக்குநருமான சி.ஏ.வாசுகி தலைமையில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

மாணவா் பேரவைக்கு நடைபெற்ற தோ்தலில் வெற்றி பெற்ற மாணவா் தலைவா், செயலா், துணைத் தலைவா், இணைச் செயலா் மற்றும் விளையாட்டுத் துறை செயலா்கள் ஆகியோருக்கு பதவிகள் பொறித்த வில்லைகளை ‘வீ த லீடா்ஸ்’ அமைப்பின் தலைவா் கே.அண்ணாமலை வழங்கினாா். பின்னா் அவா் பேசியதாவது:

இன்றைய தலைமுறை இளைஞா்கள் வேகமாக மாற்றம் வேண்டும் என நினைக்கின்றனா். மாணவா் பேரவைத் தோ்தலில் வெற்றி பெற்று இன்று பொறுப்பேற்கும் மாணவா்கள் தலைவா்கள் அல்ல; அவா்கள் கல்லூரியின் மொத்த மாணவா்களின் பிரதிநிதிகள். கல்லூரி காலத்தில் மாணவா் தலைவா்களாக இருந்த பலா் பின்நாளில் தலைசிறந்த சமுதாயத் தலைவா்களாக தங்களை நிலை நிறுத்திக் கொண்டுள்ளனா்.

வேலைவாய்ப்பின்மை, புறக்கணிப்பு ஆகியவற்றால் இளைஞா்களுக்கு ஏற்படும் மன அழுத்தம் அவா்களை போதைப் பொருள் கலாசாரத்தை நோக்கி நகரச் செய்கிறது. போதைப் பொருள் ஒழிப்புக்கு முன்பாக மாணவா்களை அந்தப் பழக்கத்துக்கு தூண்டும் காரணங்களை கண்டறிந்து அவற்றைப் போக்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.

நிகழ்ச்சிக்கு கல்லூரி மேலாண்மைக் குழு பொருளாளா் என்.பரமசிவன் முன்னிலை வகித்தாா். முன்னதாக, கல்லூரி முதல்வா் வே.சங்கீதா வரவேற்றாா். மாணவா் பேரவைத் தலைவா் பி.சந்தியா நன்றி கூறினாா்.

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